獅隊洋投先發扛43場6隊最多 餅總盼有穩定本土輪值

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職統一7-ELEVEn獅隊目前為止本季有43場比賽由洋投擔任先發、為6隊最多；總教練林岳平坦言，去年確定古林睿煬要旅外就有提前佈局，但仍希望快點找出可以穩定的本土先發輪值。

獅隊上半季賽季到目前為止打56場比賽，有43場比賽是由洋投擔任先發投手，為各隊最多，目前戰績暫居上半季排名首位。

林岳平今天賽前受訪坦言，球隊牛棚投手戰力是需要解決的問題，原本陣中的本土先發投手古林睿煬去年季後旅日，也知道今年本土先發輪值一定會是問題，有提前佈局，在去年底物色洋投時就找齊4名洋投。

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林岳平表示，讓洋投負擔更多先發場次不是今年才開始的現象，只是去年還有本土投手戰力可以頂上，今年本土投手看起來都還沒到位，希望可以趕快找出能穩定下來的本土先發投手輪值。

獅隊目前為止本季梅賽斯（Cristopher Mercedes）先發出賽12場，戰績5勝3敗，布雷克（Brock Dykxhoorn）先發12場，戰績5勝4敗，飛力獅（Felix Pena）先發10場，戰績5勝1敗，蒙德茲（Yohander Méndez）先發9場，戰績5勝1敗，本土投手部分，林詔恩、胡智為、郭俊麟都有先發出賽紀錄。（編輯：方沛清）1140624