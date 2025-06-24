王毅與伊朗外長通話 盼實現真正停火盡快降溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中共中央政治局委員、外交部長王毅24日與伊朗外交部長阿拉奇通話。根據中方發布，阿拉奇表示，伊以剛剛達成停火但「形勢並不穩定」；王毅表示，中方支持伊朗致力於維護國家的主權和安全，在此基礎上「實現真正停火」，推動中東局勢盡快降溫。

據中國外交部網站發布，王毅說，中國國家主席習近平針對當前局勢提出4點主張，呼籲立即停火止戰，保障平民安全，開啟對話談判，推進促和努力，表明中方主持公道、堅守正義的原則立場。

他表示，美國襲擊伊朗後，「中方第一時間發聲譴責」。「軍事打擊接受國際原子能機構保障監督的核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨以及國際法，可能引發核洩漏甚至核災難，國際社會都應予以反對」。

王毅說，中方支持伊朗致力於維護國家的主權和安全，在此基礎上「實現真正停火」，讓人民恢復正常生活，推動中東局勢盡快降溫。「感謝伊朗政府為中方撤離在伊中國公民提供的支持，希望伊方繼續保護中國機構、人員和使領館安全」。

據中方發布，阿拉奇（Abbas Araghchi）通報了地區局勢最新情況，強調「以色列、美國襲擊伊朗核設施的危險行徑嚴重違反國際法，伊方別無選擇，必須予以反擊」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

阿拉奇說，伊以剛剛達成停火但「形勢並不穩定」。只有以色列停止侵略，才能開啟真正談判。伊斯蘭合作組織外長會已對美以行動予以譴責，期待安理會為此發揮作用。「感謝中方對伊方正當立場的理解和支持，願同中方保持密切溝通，期待中方為緩和局勢發揮更大作用」。

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布以伊雙方完全停火後，以色列指控伊朗朝以方發射飛彈，但伊朗矢口否認，反控以色列在川普宣布停火後發動攻擊。（編輯：楊昇儒）1140624