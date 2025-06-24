黃鐙輝揪出國講台語 楊繡惠讚他像爸爸貼心照顧

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（中央社記者洪素津台北24日電）演員黃鐙輝揪楊繡惠一起出國用台語環遊世界，楊繡惠大讚黃鐙輝出國就變爸爸，很會照顧人，一旁的黃鐙輝急忙說：「我結婚了。」楊繡惠沒好氣回答：「你脫光我也沒感覺啦。」

黃鐙輝、嘉賓楊繡惠今天出席公視台語台、華視旅遊實境節目「行！鬥陣出國去！」宣傳記者會，2人暢談在與當地打拼台灣人的感性故事以及旅遊途中所發生的種種趣事。

黃鐙輝、楊繡惠首度一起出國拍攝外景節目，黃鐙輝笑言，「有姐仔（楊繡惠）在的地方就沒有冷場，她一直講一直講，錄完影還開直播繼續講。」

楊繡惠則因為旅程重新認識黃鐙輝，「他從上飛機那刻就變了一個人，很像是我爸爸的感覺。他很會照顧人，不管是在吃飯、錄影，還是交談時都很關心所有的隊員，我這次跟他出國這麼多天，真的『足感心』」，她也力讚黃鐙輝在主持上相當用心。

這次黃鐙輝分別前往越南、新加坡、泰國3地找尋在當地打拼的台灣人，一向無所畏懼的他，在新加坡挑戰17層樓高的高空彈跳時，緊張地向3個小孩真情告白，「爸爸希望你們好好做人，做一個對社會有用的人，爸爸永遠都愛你們。」

不料小孩看到節目播出後，竟纏著他說：「我也要玩。」完全無視他的真情流露，讓他好氣又好笑。

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時常出國旅遊的楊繡惠坦言，曾有在國外被異國男子搭訕的豔遇經驗，不過目前感情狀況仍是單身，認為自己一個人活得快樂最重要。

另外，單口喜劇演員賀瓏深陷感情風波，黃鐙輝意外跟賀瓏撞臉，黃鐙輝表示不清楚事情來龍去脈，他呼籲大家不要未審先判，「在法官還沒判定前，對方都是無罪的，大家不要看到新聞標題就自己先下定論，畢竟清官難定家務事。」（編輯：龍柏安）1140624