漢翔打造飛機供應鏈 在手訂單逾190億元

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（中央社記者江明晏台北24日電）漢翔指出，今年累計至5月，已新承接IDF發動機後燃器零附件開口式採購案約50億元，加計去年簽訂飛機及發動機零附件開放式採購案，金額已逾百億元；並向波音及空巴等爭取737、A320等主流機種的新訂單達90億元。

漢翔今天舉辦線上法人說明會，由副總經理金懷生率財務處長黃秀燕及企業發展處長秦椿茂出席。

漢翔首季營收約新台幣75億元，營收與獲利皆較去年同期下滑。

漢翔指出，高教機認列逾期罰款仍是影響首季營收的主因，在國際供應鏈不穩定情況下，短期內缺料問題仍然存在，漢翔已採取多項積極行動，包括派工程師赴國外供應商駐廠，盯緊進度、改善作業效率等，在國內，團隊持續在品質優先的前提下，全力履行交運計畫。

漢翔具備軍機自主研發與後勤維修獨占商機，在商用飛機業務也持續成長。

漢翔指出，從訂單來看，今年累計至5月，已新承接IDF發動機後燃器零附件開口式採購案約50億元，加計去年簽訂飛機零附件開放式採購案，以及發動機零附件開放式採購案，金額已逾百億元。

漢翔並向波音及空巴等國際民機大廠爭取737、A320等主流機種的新訂單達90億元。

科技服務方面，漢翔承攬台電花蓮鳳林變電站的高階電力設備新建工程，成為台電「強化電網韌性建設」十年計畫的一員。

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全球航太盛事巴黎航展落幕，漢翔與日商簽訂發動機零組件3年長約、與法商簽訂原物料採購5年長約，對於手握國際民機大廠多項訂單的漢翔來說，有助於穩定各大專案的執行效率，打造民機供應鏈體系。

展望下半年，漢翔指出，持續加強新技術的開發，包含鍛造技術、熱塑性複材等，邁入更高階且高附加價值的製程升級；另外，漢翔在台灣無人機產業扮演關鍵帶頭角色，除了能協助國內廠商生產相關零組件外，更致力研發「無人機反制系統」，預計今年就能看見成果。（編輯：張均懋）1140624