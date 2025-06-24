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國二男外型焦慮吃減肥餅乾 險錯過黃金發育期

2025/6/24 17:57
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（中央社記者陳婕翎台北24日電）台灣超過4成國、高中生對身材或體型不滿意，醫師分享曾有1名13歲的國二男生，因長期被取笑身材圓潤，亂刷爸爸信用卡買減重餅乾，落入減肥陷阱，險些錯過黃金發育期。

開業診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷近日透過新聞稿提醒，兒童與青少年的體重管理，應該以健康行為改變與減緩體重增加為主，非強調體重下降；門診經常遇到家長太急於讓孩子瘦下來，卻忽略成長營養需求，甚至是孩子對外型產生焦慮時，不小心走入錯誤的減重陷阱。

王律婷分享，曾收治1名身材圓潤、長期被取笑的13歲國二男生，偷偷使用爸爸信用卡，在網路上訂購號稱能快速瘦身的「減肥餅乾」取代正餐，結果不僅沒有瘦身成功，甚至出現注意力不集中、學習成績下滑等情況；家長察覺異狀後帶來檢查，發現他的身高長得比預期慢。

根據加拿大兒科學會建議，成長中的孩子即便只是稍微減少能量攝取，都可能出現生長速度減緩、骨密度降低等問題。王律婷指出，青春期是孩子身高快速成長的關鍵期，若此階段營養攝取不足，可能干擾生長激素與性荷爾蒙分泌，影響最終身高與身體健康。

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王律婷提醒，許多青少年在缺乏正確知識的情況下，選擇不吃正餐、只吃特定食品節食，或亂用減重產品，但這些方式多半無法帶來實質幫助。尤其目前許多市售的「減肥食品」，並未經過兒童與青少年族群的臨床驗證，或是成分來源不明，潛藏不良反應風險。

王律婷表示，減重應由專業團隊評估，提供個別化飲食與運動建議，確保發育與健康兼顧。當孩子對外型產生焦慮時，家長應給予正向支持，並主動尋求兒科醫師或營養師協助，幫助孩子穩定改善生活習慣，避免走入錯誤的減重陷阱。（編輯：吳素柔）1140624

#加拿大
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