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調查：台灣約2成肥胖兒童有中度以上脂肪肝

2025/3/4 16:33（3/4 17:01 更新）
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每年3月4日為世界肥胖日，根據國健署調查，台灣成人每2人有1人體重超標。台灣肥胖醫學會理事長林文元（右2）4日在記者會中指出，台灣肥胖問題嚴重的關鍵因素是大部分民眾對肥胖認知不足，若不加以管理、持續放任脂肪堆積，罹患各種慢性病與癌症的風險勢必大增。中央社記者陳婕翎攝 114年3月4日
每年3月4日為世界肥胖日，根據國健署調查，台灣成人每2人有1人體重超標。台灣肥胖醫學會理事長林文元（右2）4日在記者會中指出，台灣肥胖問題嚴重的關鍵因素是大部分民眾對肥胖認知不足，若不加以管理、持續放任脂肪堆積，罹患各種慢性病與癌症的風險勢必大增。中央社記者陳婕翎攝 114年3月4日
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）台灣寶島變胖島，調查推估破千萬成人體重超標，成人每2人有1人體重超標；調查顯示，台灣約2成肥胖兒童有中等程度以上的脂肪肝，並伴隨肝指數異常，甚至出現肝纖維化。

根據衛生福利部國民健康署2017至2020年國民營養變遷健康調查，18歲以上過重與肥胖盛行率50.3%，以台灣18歲（含）以上成人約2001萬人乘上過重與肥胖盛行率，推估超重成年人口可能高達1006.5萬人，青少年體重問題也不容小覷，國中生過重和肥胖率30.6%、高中生28.9%。

今天是世界肥胖日，台灣肥胖醫學會理事長林文元今天說，台灣肥胖問題嚴重的關鍵因素是大部分民眾對肥胖認知不足，部分過重與肥胖民眾覺得胖可愛、胖健康，不覺身體有任何不舒服，但不加以管理、持續放任脂肪堆積，罹患各種慢性病與癌症的風險勢必大增。

台灣兒科醫學會兒科研究委員會委員林裕誠指出，兒童肥胖增加代謝性症候群、脂肪肝、糖尿病及睡眠呼吸中止症的風險，調查顯示，台灣約20%肥胖兒童已有中等程度以上的脂肪肝，並伴隨肝指數異常，甚至出現肝纖維化，肥胖也可能影響第二性徵發育，進而影響最終身高。

這項肥胖兒童與脂肪肝調查，是長達十幾年以上的持續性調查，陸續在醫院、學校等場域收集相關資料，在雙北市進行的學童篩檢調查，共收集多達800人，調查對象年齡層涵蓋7至18歲的兒童與青少年。

林裕誠提醒，維持健康體位應從兒童時期開始，避免未來發展為成人肥胖問題。3至6歲學齡前兒童是培養正確飲食習慣的黃金階段，應均衡飲食、避免偏食挑食、減少甜食與含糖飲料攝取。若發現孩子的體重有異常變化，應及早尋求專業醫師的建議與協助。

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肥胖與超過200種併發症有關，肥胖者併發心血管疾病與糖尿病等疾病的機率是一般人數倍，肥胖10年發病率幾乎是肥胖5年者的2倍。林文元說，肥胖者減5%體重，併發三高、糖尿病與脂肪肝的風險會降低；減重10%，能降低心血管疾病、睡眠呼吸中止症與退化性關節炎等風險。

判斷成人檢視肥胖有2個評估方式，包含體重公斤除以身高公尺的平方得出的身體質量指數（BMI），或測量腰圍，BMI若大於等於24為過重、27為肥胖，腰圍女性超過80公分、男性超過90公分為肥胖。至於兒童體位評估，由於仍處於成長階段，需依年齡與性別對應BMI標準進行判斷。（編輯：李亨山）1140304

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