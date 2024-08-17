醫：小時候胖就是胖 當心脂肪肝與增糖尿病風險

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）「小時候胖就是胖！」醫師今天提醒，不少家長以為長大抽高就沒事，卻輕忽小朋友恐已脂肪肝上身，增三高、糖尿病風險，包括脖子後面黑黑洗不乾淨、易打呼、體力差等，都要當心。

台灣小胖子比例驚人，根據衛生福利部國民健康署統計，平均約每3名兒童及青少年中就有1人有過重或肥胖的情形，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後。

兒童肝膽疾病防治基金會下午舉辦衛教記者會，提醒家長注意小朋友肥胖問題。台大醫院小兒肝膽腸胃科主治醫師張凱琪會前接受媒體聯訪指出，臨床上常遇到小朋友因為長不高，被家長帶來就醫求救，結果很大一部分是過重或肥胖造成。

乍看只是肉肉的，沒有其他症狀，詳細檢查卻發現這些孩子的問題複雜。張凱琪舉例，如空腹血糖很高、脂肪肝嚴重，甚至肝功能已開始上下起伏，肝臟默默在那邊抗議很久了，若沒有做超音波、抽血等檢查，根本不知道小朋友的肝臟過載，長大後高血壓、高血脂、第2型糖尿病的風險大增。

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台大兒童醫院自2017年起開辦健康活力門診，至今累計收案約150名，年紀落在6到18歲之間，從中也可看出台灣兒童脂肪肝的盛行率有多高。張凱琪說明，個案約74%有脂肪肝，其中又有42%合併肝功能ALT指數異常。

張凱琪強調，小時候胖就是胖，有些家長抱持「長大抽高就沒事」的迷思，除了外觀，若小朋友脖子後面黑黑的，無論怎麼洗澡都洗不乾淨，也就是所謂的黑棘皮症，這是早期糖尿病、胰島素阻抗前兆，雖然沒有到糖尿病程度，如果繼續放任不管，以後就會變成第2型糖尿病，其他警訊還有晚上睡覺容易打呼、疲憊、體力較差等。（編輯：李亨山）1130817