6旬翁骨頭痛竟是攝護腺癌轉移 醫：年逾50要檢查

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（中央社記者曾以寧台北28日電）6旬老翁因為骨頭疼痛就醫，檢查卻發現是攝護腺癌骨轉移。醫師提醒，男性50歲後罹攝護腺癌（前列腺癌）風險就會大幅提升，建議每年檢驗，若有家族病史，則應從45歲起定期篩檢。

「攝護腺癌」又稱「前列腺癌」，根據2022年癌症登記報告顯示，攝護腺癌躍升成為台灣男性癌症發生率第3名，當年個案數達9062例，且個案數年增長率達21%，居全癌之冠；死亡率更在過去10年間增加44%，現已成為全國癌症死亡率第5名。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍在衛教記者會指出，自己就曾遇過60多歲患者，因為骨頭疼痛而到骨科就醫，進一步檢查後發現竟是攝護腺癌骨轉移，且攝護腺癌特定抗體PSA高達每毫升1萬奈克，遠高於同年齡男性的約每毫升5奈克。

查岱龍表示，早期攝護腺癌通常沒有明顯症狀，患者更可能將排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛等警訊當成「自然老化」，錯過就醫時機；因此台灣有約33%患者在確診時是已經出現遠端轉移的第4期，相較於美國的8%高出甚多。

攝護腺癌的風險因素，包括年齡、家族病史、肥胖與飲食習慣，男性50歲後罹患攝護腺癌的風險會大幅提升；查岱龍指出，國內研究也發現，若家族中有父親或兄弟曾罹患攝護腺癌，個人罹癌風險將提高3.9倍。

查岱龍說，攝護腺癌若能早期發現，治癒率相當高，5年存活率接近100%，但若發現時已是第4期，明顯影響患者生命預期時間。因此建議，50歲以上男性每年至少檢驗1次PSA值，若有家族病史，則應從45歲起定期篩檢，以及早評估罹病風險。

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台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員吳俊德補充，早期攝護腺癌患者若醫師評估風險較低，可能採取積極追蹤、手術或放射線治療，若病程已發展至末期，則需要全身性的治療，目前以賀爾蒙療法為主，但部分患者會在2到3年後出現「轉移性去勢性攝護腺癌（mCRPC）」。

吳俊德說，mCRPC患者過去只能尋求第2線的標靶、化學、免疫治療，但近年來已有新型抑制劑，配合新一代賀爾蒙療法，可顯著提升轉移性去勢性攝護腺癌患者整體存活期近9個月，延長患者壽命，對年長攝護腺癌患者是一大福音。（編輯：陳政偉）1140228