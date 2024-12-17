曾嚴重到爬1層樓也不行 新型藥物納健保助喘關

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）爬1層樓就喘到懷疑人生，曾是嚴重型氣喘劉姓病患的日常。醫師提醒，氣喘人口中僅3%到10%為嚴重型氣喘，但住院與死亡風險更高，占氣喘總醫療成本60%，已有新型藥物納健保。

50多歲劉姓病患飽受嚴重型氣喘折磨多年，光是1樓走到2樓就喘不過氣，更別提運動，連她熱愛的教學工作都大受影響，有時候帶小朋友律動，還沒開始就先喘到動彈不得，甚至曾因試吃1小塊生巧克力，當場氣喘爆發掛急診，讓她因此對出門這件事充滿焦慮，直到接受新型藥物治療，病情改善，今年還和家人出國遊玩。

劉姓病患今天在衛教記者會中分享這段與嚴重型氣喘拉扯的日子，直呼「彷彿重獲自由」。

收治的台中榮民總醫院胸腔內科醫師傅彬貴說明，一般氣喘80%可以吸入型類固醇控制，但嚴重型氣喘因疾病複雜，需要類似標靶藥物治療外，還得仔細評估產生氣喘的原因，進而要求生活中配合事項，以避免急性發作可能。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，在台灣成人盛行率約10%到12%，其中卻有50%屬於「控制不佳」，由於氣喘屬於慢性呼吸道疾病，患者須終身與疾病共伴以外、更隨時可能面臨突發性惡化的危機。

嚴重型氣喘患者雖然僅占氣喘人口3%到10%，但疾病引發的住院與死亡風險更高，使治療成本約占氣喘總醫療成本60%。台灣胸腔暨重症加護醫學會副主委林鴻銓表示，研究顯示，嚴重型氣喘患者使用新型生物製劑治療後，不僅可有效降低67%到77%氣喘急性惡化發生率，更降低患者85%因急性惡化而住院的風險。

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衛生福利部中央健康保險署長石崇良表示，有些患者只靠傳統藥物，無法良好抑制病情發作，近年來氣喘依據不同分型，走向精準化治療，有相應的生物製劑可以使用，健保署也從今年起，針對符合條件的嚴重氣喘患者給付新型生物製劑，希望透過多元藥物，使患者病情穩定，並減少長期健康影響。

傅彬貴受訪時以劉姓病患為例說明，她在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因呼吸道阻塞，出現嚴重呼吸困難和血壓升高，情況危急下最終由家人緊急送醫治療，在接受新型生物製劑治療後，過去嚴重影響生活品質的喘鳴、咳嗽和呼吸困難等症狀改善，肺功能也提升至70%，已能夠維持正常生活作息，並進行中強度運動，目前也不再需要仰賴急救型藥物以及口服類固醇等輔助治療，重拾生活步調，回歸職場。（編輯：管中維）1131217