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雲端家醫大平台6日起測試 優化慢性病照護、5000診所將優先使用

2024/12/5 16:35（12/5 17:10 更新）
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優化慢性病患照護，衛生福利部中央健康保險署將全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫，升級為「大家醫計畫」。健保署長石崇良（圖）5日表示，6日將啟動「家醫大平台」測試，上線後將優先推廣至參與家醫計畫的診所。中央社記者曾以寧攝 113年12月5日
優化慢性病患照護，衛生福利部中央健康保險署將全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫，升級為「大家醫計畫」。健保署長石崇良（圖）5日表示，6日將啟動「家醫大平台」測試，上線後將優先推廣至參與家醫計畫的診所。中央社記者曾以寧攝 113年12月5日
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（中央社記者曾以寧台北5日電）優化慢性病患照護，衛福部推動大家醫計畫，並規劃建立整合個人健康資料平台。健保署長石崇良今天表示，明天啟動「家醫大平台」測試，上線後將優先推廣至參與家醫計畫的診所。

衛生福利部中央健康保險署自今年起，將全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫，升級為「大家醫計畫」，目標讓每個慢性病患者都能有個「家醫」，以人為中心進行整合，除疾病控制外，更提供預防保健、風險因子預防、生活型態介入等，並依據風險分級進行衛教管理。

中央健康保險署長石崇良今天在醫療科技展進行演講表示，大家醫計畫希望擴大收案對象，目標達到80%涵蓋率，找出潛在個案同時也要擴大服務，又要增加預防保健整合照顧，需要數位科技協助，因此將建立「家醫大平台」，匯整來自不同醫療機構的數據，提供以病人為中心的個人健康紀錄（Personal Health Record）資料。

石崇良表示，家醫大平台將整合基本三高管理、預防保健、癌症篩檢、運動營養睡眠等資訊。讓醫師掌握病人清楚資料，同時讓民眾掌握自身健康狀況。目前已建置完成，明天啟動測試，預估測試1個月再正式推出；第一階段將由參加家醫計畫逾5000家診所優先使用，並將逐步推廣至各級醫療院所。

為達成家醫大平台的資訊交換，石崇良表示，針對診所各自地端電腦上的醫院資訊系統（HIS），也要進行雲端轉型，才能跟雲端的家醫大平台快速互動。因此今年12月會開始導入248家診所做雲端轉型，目標2028年讓8成診所與藥局都可以做到雲端化。

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診所醫療資訊系統雲端轉型，石崇良指出，除了將與家醫大平台結合，也將有電子處方箋、虛擬健保卡、雲端查詢系統、通訊診療、電子病歷等加值功能。

此外，石崇良表示，健保與Google和鴻海合作，將利用AI技術開發風險預測和疾病風險分級模型，協助民眾了解自身健康風險並進行健康行為改變，也協助醫師進行分級管理和分流照顧。目前正在進行模型驗證，民眾要實際用此系統進行風險分級，預估要等到明年下半年。（編輯：李亨山）1131205

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