雲端家醫大平台6日起測試 優化慢性病照護、5000診所將優先使用

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（中央社記者曾以寧台北5日電）優化慢性病患照護，衛福部推動大家醫計畫，並規劃建立整合個人健康資料平台。健保署長石崇良今天表示，明天啟動「家醫大平台」測試，上線後將優先推廣至參與家醫計畫的診所。

衛生福利部中央健康保險署自今年起，將全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫，升級為「大家醫計畫」，目標讓每個慢性病患者都能有個「家醫」，以人為中心進行整合，除疾病控制外，更提供預防保健、風險因子預防、生活型態介入等，並依據風險分級進行衛教管理。

中央健康保險署長石崇良今天在醫療科技展進行演講表示，大家醫計畫希望擴大收案對象，目標達到80%涵蓋率，找出潛在個案同時也要擴大服務，又要增加預防保健整合照顧，需要數位科技協助，因此將建立「家醫大平台」，匯整來自不同醫療機構的數據，提供以病人為中心的個人健康紀錄（Personal Health Record）資料。

石崇良表示，家醫大平台將整合基本三高管理、預防保健、癌症篩檢、運動營養睡眠等資訊。讓醫師掌握病人清楚資料，同時讓民眾掌握自身健康狀況。目前已建置完成，明天啟動測試，預估測試1個月再正式推出；第一階段將由參加家醫計畫逾5000家診所優先使用，並將逐步推廣至各級醫療院所。

為達成家醫大平台的資訊交換，石崇良表示，針對診所各自地端電腦上的醫院資訊系統（HIS），也要進行雲端轉型，才能跟雲端的家醫大平台快速互動。因此今年12月會開始導入248家診所做雲端轉型，目標2028年讓8成診所與藥局都可以做到雲端化。

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診所醫療資訊系統雲端轉型，石崇良指出，除了將與家醫大平台結合，也將有電子處方箋、虛擬健保卡、雲端查詢系統、通訊診療、電子病歷等加值功能。

此外，石崇良表示，健保與Google和鴻海合作，將利用AI技術開發風險預測和疾病風險分級模型，協助民眾了解自身健康風險並進行健康行為改變，也協助醫師進行分級管理和分流照顧。目前正在進行模型驗證，民眾要實際用此系統進行風險分級，預估要等到明年下半年。（編輯：李亨山）1131205