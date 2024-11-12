本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大巨蛋仍漏水北市府開罰120萬元 改善完成前每天罰10萬
首頁 / 生活
M痘
新聞專題
M痘1/300
首頁 / 生活

M痘疫苗12月開放自費接種 每劑6986元8醫院可打

2024/11/12 17:21（11/12 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部疾管署發言人羅一鈞（左）12日表示，12月1日起M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，每劑疫苗收費為新台幣6986元，共8家旅遊醫學合約醫院可接種。中央社記者曾以寧攝 113年11月12日
衛福部疾管署發言人羅一鈞（左）12日表示，12月1日起M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，每劑疫苗收費為新台幣6986元，共8家旅遊醫學合約醫院可接種。中央社記者曾以寧攝 113年11月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北12日電）衛福部疾管署發言人羅一鈞今天表示，因應國際疫情，12月1日起M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，每劑疫苗收費為新台幣6986元，在6都、共8家旅遊醫學合約醫院可接種。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報表示，12月1日起經醫師評估有暴露風險、但不符合公費接種資格者（如在台有風險行為的無健保身分或居留證外籍人士等），可以自費接種M痘

M痘小百科

M痘（Mpox，舊稱猴痘），是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

看更多
關閉
（Mpox）疫苗。

羅一鈞說明，現階段考量民眾接種需求及旅遊醫學門診服務量能，由6都、共8家旅遊醫學合約醫院優先實施，後續視執行情形調整。8家醫院包含台灣大學醫學院附設醫院、亞東紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部台中醫院、台中的童綜合醫院、台南的成功大學醫學院附設醫院及高雄市立聯合醫院

疫苗收費金額，羅一鈞強調「不可能賺民眾的錢」，是比照其他公費購入轉做自費的其他疫苗，以採購價每劑新台幣6806元加上180元冷鏈運送等處理成本，每劑收6986元。其餘民眾至門診評估相關費用，包括診察費、掛號費、藥事服務費等，由合約院所依醫療機構收費標準自訂收費金額。

針對國際疫情，疾管署指出，世界衛生組織（WHO）及各國監測資料顯示，全球今年截至第44週累計報告約2萬1195例確診病例，多集中於非洲（50.7%）及美洲（27.7%）；其中剛果民主共和國東部及蒲隆地5月起爆發Ib亞型疫情，WHO已將其列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並呼籲各國注意跨境傳播。

羅一鈞說明，目前除烏干達、盧安達、肯亞、辛巴威、尚比亞等非洲國家外，泰國、瑞典、印度、德國、英國等5個歐亞國家也已出現Ib病例。澳洲雖無Ib病例，但疫情於5月起出現明顯爆發，目前累計1000餘例，疫情仍處高峰，與其鄰近的紐西蘭今年10月起疫情上升，後續發展仍待觀察。

疾管署統計，截至11月11日累計確診444例病例（417例本土及27例境外移入），其中今年確診85例（77例本土、8例境外移入），目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案。（編輯：陳政偉）1131112

延伸閱讀
非洲M痘病例年增逾5倍 非CDC：疫情持續加劇丹麥M痘疫苗獲世衛批准 可用於青少年族群世衛核准首款M痘緊急用試劑 供專業人員操作M痘可透過飛沫傳染 世衛建議患者與密切接觸者戴口罩M痘掀全球新公衛危機 與2022年疫情有何不同？重點一次看
衛福部疾管署發言人羅一鈞（左）12日表示，12月1日起M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，每劑疫苗收費為新台幣6986元，共8家旅遊醫學合約醫院可接種。中央社記者曾以寧攝 113年11月12日
衛福部疾管署發言人羅一鈞（左）12日表示，12月1日起M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，每劑疫苗收費為新台幣6986元，共8家旅遊醫學合約醫院可接種。中央社記者曾以寧攝 113年11月12日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
非洲M痘病例年增逾5倍 非CDC：疫情持續加劇
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：