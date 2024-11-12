M痘疫苗12月開放自費接種 每劑6986元8醫院可打

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（中央社記者曾以寧台北12日電）衛福部疾管署發言人羅一鈞今天表示，因應國際疫情，12月1日起M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，每劑疫苗收費為新台幣6986元，在6都、共8家旅遊醫學合約醫院可接種。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報表示，12月1日起經醫師評估有暴露風險、但不符合公費接種資格者（如在台有風險行為的無健保身分或居留證外籍人士等），可以自費接種 M痘 M痘小百科 M痘（Mpox，舊稱猴痘），是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 （Mpox）疫苗。

羅一鈞說明，現階段考量民眾接種需求及旅遊醫學門診服務量能，由6都、共8家旅遊醫學合約醫院優先實施，後續視執行情形調整。8家醫院包含台灣大學醫學院附設醫院、亞東紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部台中醫院、台中的童綜合醫院、台南的成功大學醫學院附設醫院及高雄市立聯合醫院。

疫苗收費金額，羅一鈞強調「不可能賺民眾的錢」，是比照其他公費購入轉做自費的其他疫苗，以採購價每劑新台幣6806元加上180元冷鏈運送等處理成本，每劑收6986元。其餘民眾至門診評估相關費用，包括診察費、掛號費、藥事服務費等，由合約院所依醫療機構收費標準自訂收費金額。

針對國際疫情，疾管署指出，世界衛生組織（WHO）及各國監測資料顯示，全球今年截至第44週累計報告約2萬1195例確診病例，多集中於非洲（50.7%）及美洲（27.7%）；其中剛果民主共和國東部及蒲隆地5月起爆發Ib亞型疫情，WHO已將其列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並呼籲各國注意跨境傳播。

羅一鈞說明，目前除烏干達、盧安達、肯亞、辛巴威、尚比亞等非洲國家外，泰國、瑞典、印度、德國、英國等5個歐亞國家也已出現Ib病例。澳洲雖無Ib病例，但疫情於5月起出現明顯爆發，目前累計1000餘例，疫情仍處高峰，與其鄰近的紐西蘭今年10月起疫情上升，後續發展仍待觀察。

疾管署統計，截至11月11日累計確診444例病例（417例本土及27例境外移入），其中今年確診85例（77例本土、8例境外移入），目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案。（編輯：陳政偉）1131112