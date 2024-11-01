非洲M痘病例年增逾5倍 非CDC：疫情持續加劇

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（中央社達卡31日綜合外電報導）非洲疾病管制暨預防中心的數據今天顯示，M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情在非洲大陸持續蔓延，病例數與去年相比增加5倍以上。

M痘新型病毒株開始從剛果民主共和國向鄰國傳播後，世界衛生組織（WHO）於今年8月中旬宣布M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

路透社報導，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）主管恩戈果（Ngashi Ngongo）在記者會表示：「情況尚未獲得控制，總體而言疫情仍處於上升趨勢。」

根據非洲疾管中心數據，今年迄今在19個非洲國家出現4萬8000多起疑似M痘病例，其中有1048人不治。

法新社報導，烏干達的情況尤其令人擔憂，這個非洲國家本週通報了國內首起M痘死亡案例。

非洲疾管中心也警告，用以控制疫情爆發的資金相當不足。（譯者：紀錦玲/核稿：洪培英）1131101