M痘可透過飛沫傳染 世衛建議患者與密切接觸者戴口罩

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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，相較於身體接觸，飛沫是M痘（mpox，舊稱猴痘）的次要傳播途徑，需要更多研究來了解這場疫情是如何傳播擴散。

法新社報導，世衛組織本月14日宣布M痘已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），擔心剛果共和國M痘病毒第一分支的子分支（Clade 1b）病例激增，也怕疫情會延燒到鄰國。

世衛組織在官網表示，M痘主要透過與感染病毒者密切身體接觸，在人群間傳播。

世衛組織說：「密切接觸包括肌膚接觸（例如觸摸或性行為），以及口對口、口對皮膚的接觸（例如親吻）。」

密切接觸也可能包括「與罹患M痘的人面對面，例如彼此靠近交談或呼吸，這會產生傳染性呼吸道粒子」。

世衛組織發言人哈里斯（Margaret Harris）今天在日內瓦記者會上表示，若是感染者有皮膚病灶，「如果你與他人近距離交談、呼吸、身體靠得很近、面對面，就可能會有病毒傳播的風險，但這是一種次要的傳播途徑」。

哈里斯說，「我們所看到的是密切的皮膚對皮膚」接觸，才是M痘傳播的主要途徑。

她表示，「當你和某人說話，你會噴出飛沫」，但「這不是一種主要傳播形式，也不是那種透過空氣、遠距離的傳播形式」。

哈里斯補充表示：「還需要更多研究來徹底了解（病毒）傳播動態。」

世衛組織建議感染M痘的患者、他們的密切接觸對象和治療患者的醫護人員使用口罩。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130828

全球M痘疫情持續。（中央社製圖）