美國印尼年度聯合軍演登場 亞太多國數千官兵參與

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（中央社印尼蘇達約26日綜合外電報導）包含印尼、美國及其他8國在內的數以千計軍事人員，今天在印尼展開為期2週的聯合軍事演習，目標是強化在亞太地區的聯合戰力。

法新社報導，亞太地區今年以來緊張局勢持續升高，尤其是在南海，周遭國家對有爭議的南海島嶼及海域聲索主權，彼此間的衝突一觸即發。

這場名為「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）的年度演習在印尼東爪哇（East Java）的蘇達約（Sidoarjo）揭幕。印尼軍方派出逾4400名官兵參加，並表示約有1800名美軍和數百名其他國家的官兵共同參與。

夏威夷空軍國民警衛隊（Hawaii Air National Guard）司令哈里斯少將（Joseph Harris）表示，這場在2007年首次舉辦的聯合軍演，已變成「我們用來強化集體能力的世界級聯合/多國活動」。

哈里斯指出，演習內容包含專家學術交流、專業發展工作坊、指揮與管制演練，及一場以實彈射擊活動作為整個軍演重頭戲的野戰訓練。

這場訓練包含人員和網路演習、空降作戰、聯合打擊、兩棲演習，以及模擬陸地作戰行動。

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）上週發表聲明說，這場聯合軍演將展現出維護印太地區安全、穩定且可靠的承諾。

這場聯合軍演將陸續在印尼多個地點舉行，預計9月6日結束，除了印尼與美國，參與的國家還包括澳洲、日本、英國、新加坡、韓國、加拿大、紐西蘭以及法國。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130826