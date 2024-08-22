羅一鈞：非洲M痘疫情不單純致死率達5.5% 公費疫苗對象增2類

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北22日電）因應國際M痘疫情，疾管署發言人羅一鈞今天表示，非洲疫情不單純，Ia、Ib型病毒流行病學皆有改變；公費疫苗對象增加台灣駐非洲醫療團人員，並提供相關實驗人員追加劑。

世界衛生組織（WHO）於8月14日宣布，在非洲升溫的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情現在已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。隨後，瑞典於15日證實出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，為非洲以外的首例；泰國當局則於21日表示，境內疑似出現首例更危險的新M痘病毒株。

疾管署說明，人類M痘疫情始於非洲，原是透過接觸動物感染。其中第II型病毒在2022年發展出能透過人際接觸傳染的IIb型，並引發全球大流行；但2023年3月，剛果民主共和國發現首例第I型性傳播案例，後續爆發人際傳播Ib型病毒疫情，並於今年6月陸續蔓延至非洲多國。

因應國際疫情，衛生福利部疾病管制署今天召開專家會議，疾管署發言人羅一鈞在會後接受媒體採訪說明專家會議報告及決議重點。

羅一鈞指出，專家在會議中提醒，最新疫情評估顯示，非洲M痘疫情不單純，Ia及Ib型病毒流行病學均有改變；其中跨國傳播以Ib型為主，但Ia型在當地侵襲兒童造成疫情快速上升，且致死率可達5.5%，因此針對第I型（無論Ia或Ib）病毒，均應格外注意防範。

防疫措施部分，調整公費疫苗對象，針對駐非洲醫療團人員，比照在國內醫療相關人員接種對象，提供公費M痘疫苗，於出發前或返台時接種；此外，針對執行正痘病毒屬（包含M痘及天花等）分離與培養的實驗室人員，增加接種追加劑，於第2劑接種滿2年可接種。

檢驗方面，羅一鈞說，因Ib型病毒有基因缺損，可能導致常用M痘分型檢驗誤判，疾管署已依據世衛及歐洲CDC共同發布的Ib型核酸檢驗方法（RT-PCR）建置國內快速檢驗技術；屆時針對M痘陽性個案將同時進行I、II及Ib 共3種分型檢測，可將Ib型的檢驗時間由目前的基因定序3天縮短為半天內（RT-PCR）內，預估2週內可建置完成。

感染管制措施方面，羅一鈞指出，將修訂「醫療機構因應M痘感染管制措施指引」，照顧疑似或確診M痘第I型個案時，由穿戴醫用外科口罩、一般隔離衣，改為N95口罩、防水隔離衣，並須佩戴護目裝備。

國內防疫量能部分，疾管署統計，抗病毒藥物尚有400餘份；此外，疫苗尚有約2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，屆時共可提供7到8萬人次接種。國內截至今年8月19日累計確診403例病例（381例本土及22例境外移入），共造成1死，皆為IIb型病例。（編輯：陳政偉）1130822