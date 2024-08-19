菲律賓發現2024年首例M痘 33歲男患者無境外旅行史
2024/8/19 15:18
（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓衛生部今天表示，發現自去年12月以來首起M痘（mpox，舊稱猴痘）病例，目前正在等待病毒基因定序檢測結果，才能確定患者感染何型病毒株。
路透社報導，根據菲律賓衛生部（DOH），患者是33歲本國男性，並無境外旅行史。
衛生部發言人杜明戈（Albert Domingo）被問到患者是感染何種病毒株時回應：「我們正在等待基因定序結果，一旦得知就會立刻更新消息。」
菲律賓最新病例，是衛生部發現的第10起經實驗室檢驗證實確診案例，首例則是於2022年7月出現。
非洲剛果民主共和國爆發M痘疫情並傳播至鄰近國家後，世界衛生組織（WHO）本月14日宣布M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛組織最高警報級別。
瑞典15日證實境內出現一起新病毒株案例，其與非洲日益加劇的疫情相關，這是M痘從非洲大陸向外傳播的第一個跡象。
巴基斯坦16日也證實，發現至少1起M痘病例，患者是自某個波斯灣國家返國，但尚不確知感染何型病毒株。（譯者：紀錦玲/核稿：洪培英）1130819
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