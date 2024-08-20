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印尼2年出現88起M痘病例 多數患者已康復

2024/8/20 09:48
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（中央社記者李宗憲雅加達20日專電）印尼衛生部表示，2022年至今年8月17日共檢測出88例M痘病例，其中逾一半出現在雅加達，多數患者已康復。今年已測得14病例，當局正實施多項預防措施，並持續監測中。

印尼衛生部表示，自2022年出現首起M痘病例以來，截至8月17日全國M痘病例總數已達88例，分別是2022年1例、2023年73例及2024年14例。

印尼疾病預防控制司代理主任普拉莫諾（Yudhi Pramono）18日表示，2022年至2024年印尼共發現88例M痘確診，高峰落在2023年10月，並補充說：「2022年至2024年的M痘確診患者死亡率很低，主要是透過性接觸傳播。」

印尼於2022年8月測得首例M痘確診病例，患者是一名27歲的男性雅加達居民，他在海外感染病毒。數據顯示，過去2年來，印尼大部分的M痘確診病例出現在雅加達，累積共59例。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，普拉莫諾指出，男性間的性接觸具有很高的傳播風險，並建議民眾「在感覺不適時戴上醫用口罩，若出現膿皰或結痂等症狀，需立刻到最近的診所或醫院就醫」。

目前印尼衛生部已採取多項預防措施，包括對醫療機構進行監測、與社區和防範愛滋病機構展開流行病學調查，並成立12個國家實驗室進行M痘檢測和基因測序。（編輯：唐佩君）1130820

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