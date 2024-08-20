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M痘疫苗打氣升35% 疾管署22日討論是否放寬接種

2024/8/20 17:55
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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署發言人羅一鈞今天表示，上週M痘疫苗共接種807人次，較前週增加35%，打氣明顯回升，推測與國際疫情變化有關；22日專家會議將討論是否調整接種策略或放寬接種。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天表示，上週M痘疫苗打氣明顯回升，接種超過800人次，比前週增加35%；並將於22日邀集專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，討論是否強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象，或放寬疫苗接種條件等。

國內疫情，疾管署疫情中心副主任李佳琳今天表示，8月13至19日新增4例M痘（Mpox）本土確定病例，年齡介於20多歲至40多歲，居住縣市為北部1例及南部3例，發病日介於8月8日至8月11日，均無M痘疫苗接種紀錄。

羅一鈞指出，這4例皆是IIb型病毒株個案，並非各界擔心的Ib型病毒。目前除非洲地區、瑞典外，美洲、亞洲等地區都沒有通報Ib型境外移入或本土病例，大家不必太過恐懼；菲律賓近期通報的首例M痘個案，型別則仍在檢驗中。

疾管署統計，截至8月18日，已有8萬1857人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬3743人。羅一鈞指出，疫苗庫存約仍有2萬瓶，可供6到7萬人接種，庫存充足。

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疾管署說明，人類M痘疫情始於非洲，原係透過接觸動物感染。其中第II型病毒在2022年發展出能透過人際接觸傳染之IIb型，並引發全球大流行，惟剛果民主共和國當時仍以第I型動物傳人為主。

2023年3月，民主剛果南基伍省爆發人際（性）傳播的Ib型病毒疫情；今年6月，Ib型疫情陸續蔓延至該國北基伍省，及鄰國烏干達、盧安達、蒲隆地等，亦透過跨國移動傳播至肯亞；世界衛生組織（WHO）並於今年8月14日宣布此波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。（編輯：李亨山）1130820

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