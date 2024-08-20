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COVID-19估下週脫離流行 9月起僅重症死亡須通報

2024/8/20 16:14（8/20 16:41 更新）
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衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞（圖）20日表示，考量多元監測方式已能有效掌握COVID-19疫情，為降低醫療院所通報負荷，9月起由嚴重特殊傳染性肺炎修訂為「新冠併發重症」，僅重症、死亡須通報，通報時限改為1週內。中央社記者曾以寧攝 113年8月20日
衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞（圖）20日表示，考量多元監測方式已能有效掌握COVID-19疫情，為降低醫療院所通報負荷，9月起由嚴重特殊傳染性肺炎修訂為「新冠併發重症」，僅重症、死亡須通報，通報時限改為1週內。中央社記者曾以寧攝 113年8月20日
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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署今天表示，COVID-19就診已連6週下降，估下週可脫離流行。並為減輕醫療院所通報負擔，9月起由嚴重特殊傳染性肺炎改名為「新冠併發重症」，僅重症、死亡須通報。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在疫報表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情4年多下來，觀察國際趨勢，並考量多元監測方式已能有效掌握COVID-19疫情，為降低醫院通報負荷，經諮詢專家，決議比照流感，9月1日起第4類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」名稱修訂為「新冠併發重症」。

疾管署並修訂病例定義，調整臨床條件為｢發燒（≧ 38℃）或有呼吸道症狀後14日（含）內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者｣；通報時效由72小時改為「1週內」。

羅一鈞指出，修改後預估通報量將降到現在的5%到10%，將大幅減少醫療院所通報相關行政需求，延長通報時效，也將可避免感控人員在週末或國定假日到醫院加班；但公費藥物開立條件不變，不影響民眾權益，且可仍可透過健保就診、住院等資料持續監測疫情變化。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳（圖）20日表示，上週8月13至19日新增274例COVID-19本土確定病例（併發症），較前週新增347例下降，低於流行閾值，且已連續6週下降，預估下週可脫離流行。中央社記者曾以寧攝 113年8月20日
衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳（圖）20日表示，上週8月13至19日新增274例COVID-19本土確定病例（併發症），較前週新增347例下降，低於流行閾值，且已連續6週下降，預估下週可脫離流行。中央社記者曾以寧攝 113年8月20日

疫情中心副主任李佳琳表示，上週8月13至19日新增274例COVID-19本土確定病例（併發症），較前週新增347例下降，低於流行閾值；另上週新增45例本土死亡病例，較前週新增57例下降。

李佳琳指出，近期不論本土或境外移入病例，檢出變異株都以KP.3佔約3成最多；此次第6波疫情在7月初達高峰，至今已連6週下降，且已低於流行閾值，尚須持續觀察1週，預估即可宣布脫離流行期。

COVID-19通報制度經多次變化，衛生福利部於2020年1月15日公告「嚴重特殊傳染性肺炎」為第5類法定傳染病，要求24小時內通報；2022年3月20日修改通報條件為中重症（併發症）才須通報，並於當年5月1日指揮中心解編，改為第4類法定傳染病、5月31日通報時限放寬為72小時。（編輯：李亨山）1130820

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