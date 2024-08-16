新型M痘成國際公衛緊急事件 疾管署發醫界通函

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（中央社記者曾以寧台北16日電）世衛（WHO）14日宣布新型M痘疫情為國際關注公共衛生緊急事件，瑞典後續也證實出現非洲以外首例。疾管署今天致醫界通函並召集國內團體開會，盼提升M痘疫苗打氣。

世界衛生組織（WHO）14日宣布，在非洲升溫的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。瑞典今天證實，出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，為非洲以外的首例。

此波疫情因能快速傳播的Ib型病毒開始流行，並透過人際接觸擴散至周邊國家；目前已知Ib型病毒除可透過性行為傳播，也會透過家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。

因應國際疫情，疾管署昨天起調升剛果民主共和國等7國家旅遊疫情建議。今天再發布致醫界通函，提醒醫師提高警覺，加強疑似病例通報，並協助或轉介符合疫苗接種條件民眾接種疫苗；並召開民間團體座談會。

疾管署發言人羅一鈞會後對媒體說明，盼透過民間團體力量，動員網路社群力量，加強M痘疫苗接種宣導。國內自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診399例病例，尚未有感染M痘Ib型病毒個案，但目前正值暑假，國內疫情仍在升溫，須持續注意傳染風險。

媒體提問，中國海關總署15日發布防止疫情傳入的公告，來自M痘疫情發生國家的人員若有相關症狀將採取醫學措施並採樣檢測，國內是否跟進。

羅一鈞說明，將在機場、港埠以多元方式宣導出國旅客注意國際疫情和自身防護，若機場、港埠發燒篩檢站有採檢到發燒個案，且是從相關疫區回來，會發就醫敬告單提醒就醫，地方衛生局後續也會追蹤個案就醫狀況；但目前沒有要額外加強邊境管制措施。（編輯：李亨山）1130816