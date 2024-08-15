中國展開「不明原因肺炎」應急演練 COVID-19疫情後首次

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（中央社台北15日電）中國多地近期陸續舉行「不明原因肺炎」應急演練，模擬如何處置突發的群聚感染。這是歷經3年COVID-19疫情後，官方年度傳染病應急演練首度針對「不明原因肺炎」，這也讓心有餘悸的中國民眾議論紛紛。

中國武漢市2019年12月爆發「不明原因肺炎」群聚感染之前，武漢當年9月18日曾針對10月將登場的世界軍人運動會舉辦一場應急演練活動，其中包括模擬機場口岸通道發現1例「新型冠狀病毒感染」的處置全過程。

官方訊息顯示，中國2022年12月解除長達3年的COVID-19疫情封控，而2022年、2023年度疫情防控應急演練是針對「突發急性傳染病」，但今年各地齊一舉辦大規模的「不明原因肺炎」應急演練，引發網路議論。

中國網路昨天曝光一張得標通知截圖顯示，河南省會鄭州市本月將舉辦一場「不明原因肺炎」應急演練，在社群平台引發網友負評，反問：「這是在釋放什麼訊號？」、「又要開始了？」、「他們想幹什麼？」。

許多網友批評官方浪費錢，直呼不想再經歷一次；還有人說，「他們騙不下去了，還想再來一次」。

事實上，中國地方衛生當局5月起已相繼舉辦「不明原因肺炎」應急演練，參與人員著全身防護衣，現場猶如回到疫情期間；許多醫院也舉辦院內群聚感染演練。

官方通報顯示，地方是收到「國家疾病預防控制局關於做好2024年傳染病疫情應急演練工作的通知」後，組織舉行「不明原因肺炎」應急演練。

其中，陝西寶雞市13日演練從醫療機構接診發現不明原因肺炎疑似症狀患者後的處置過程；北京市石景山區近日則是針對模擬一家兩口陸續出現流感症狀，自行服藥3天無效，經專家會診後，報告聚集性不明原因肺炎疫情，進行應急處置全過程演練。

據發布，安徽省聚集性不明原因肺炎疫情應急處置演練7月4日在馬鞍山市舉辦。本次演練模擬某地發生一起聚集性不明原因肺炎疫情，後經實驗室鑒定為一種「全新的冠狀病毒新亞種」。

在此之前的6月27日，雲南省在騰衝市舉行「境外輸入不明原因肺炎聚集性疫情」處置應急演練，模擬境外移入不明原因肺炎病例導致本地發生群聚疫情。

據官方發布，「2024年全國傳染病應急處置工作會議」4月17日在四川成都召開。

這場會議強調，2024年要以「加強重大疫情應急處置能力建設」為中心，貫徹落實高品質發展新要求，以「傳染病應急演練」為抓手，強化領導，完善機制，聚焦重點，補齊短板，不斷完善傳染病應急預案體系，全面強化傳染病應急隊伍建設，持續加強傳染病疫情應急演練，扎實做好傳染病疫情應急處置和災後應急衛生防疫等工作。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130815