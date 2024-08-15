M痘國際公衛緊急事件 疾管署升非洲7國旅遊警戒

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（中央社記者曾以寧台北15日電）世界衛生組織（WHO）宣布，在非洲升溫的M痘疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。衛福部疾管署今天表示，即日起調升剛果民主共和國等7國家旅遊疫情建議。

世界衛生組織（WHO）14日宣布，在非洲升溫的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情現在已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。此為世衛發出的最高級別警示。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，即日起將剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示（Alert）」，並將此國鄰近已有疫情、或已出現Ib型病毒的國家，包括中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等6國，提升至「第一級：注意（Watch）」。

（疾管署提供）

疾管署出，依據世界衛生組織及各國監測，此波非洲疫情以剛果民主共和國為爆發中心，今年報告病例數逾1萬5600例、共造成537例死亡。主因為能快速傳播的Ib型病毒開始流行，並透過人際接觸擴散至周邊國家；目前已知Ib型病毒可能主要透過性行為和家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。

疾管署發言人羅一鈞告訴中央社記者，與先前全球流行的IIb亞型相比，Ib亞型僅需一般人際接觸就會感染，傳播力較強，且致死率達3.6%，為IIb亞型的18倍。

因應國際M痘疫情，羅一鈞指出，預定於明天召開民間團體座談會加強社群宣導，且最快下週將邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。

羅一鈞指出，現有M痘疫苗對Ib亞型也有保護力，呼籲符合接種條件的民眾，儘速完成2劑疫苗接種。民眾如前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士密切接觸的高風險場域，也應避免接觸或食用野生動物。

防疫量能方面，疾管署表示，目前國內M痘疫苗庫存約有2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，共可提供7萬至8萬人次接種，口服抗病毒藥物尚有約440人份。（編輯：管中維）1130815

世界衛生組織14日宣布M痘疫情現在已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。（中央社製圖）

M痘傳染方式為直接接觸。（中央社製圖）