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M痘疫情升溫 非洲疾管中心宣布為公衛緊急事件

2024/8/14 10:47
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（中央社奈洛比13日綜合外電報導）非洲大陸M痘（Mpox）疫情日益嚴重，非洲聯盟（African Union）衛生監督機構今天宣布，此一疫情為公共衛生緊急事件，並說這項宣布吹起「採取行動的號角」。

M痘席捲多個非洲國家，特別是剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo），這個過去稱為猴痘（monkeypox）的病毒1970年首次在人類身上發現。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人卡塞亞（Jean Kaseya）在線上媒體簡報會表示：「我們懷著沉重的心情，秉著對人民、非洲公民的堅定承諾，宣布M痘為非洲大陸公共衛生安全緊急事件。」

他說：「M痘現在已經跨越國界，影響非洲大陸成千上萬民眾，廣及大陸的每個角落，造成家庭破碎、痛苦與磨難。」

根據非洲疾管中心截至8月4日的資料，自2022年1月以來，非洲已有3萬8465起M痘病例，1456人不治。

世界衛生組織（WHO）緊急委員會明天將召開會議，以決定是否啟動國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）機制，這是世衛的最高等級警報。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130814

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