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M痘疫情擴散 民主剛果苦等疫苗人心惶惶

2024/8/18 12:09（8/18 12:43 更新）
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圖為剛果民主共和國一名護理師正在檢驗從疑似M痘身上採集的樣本。（路透社）
圖為剛果民主共和國一名護理師正在檢驗從疑似M痘身上採集的樣本。（路透社）
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（中央社果瑪17日綜合外電報導）近月剛果民主共和國（簡稱民主剛果）M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情蔓延，越來越多病患湧入東部果瑪（Goma）的醫院求診。

法新社報導，每天都有5到20人走路來到北基伍省（North Kivu）尼拉貢戈綜合轉診醫院（Nyiragongo General Referral Hospital），向室外隔離中心已經超出負荷的醫療團隊求診，因為他們擔心自己感染了這種病毒。

M痘可以從動物傳播到人類，也可以透過性接觸或密切身體接觸，在人與人之間傳播。

民主剛果這個擁有一億人口的國家，至今所有省份都已出現M痘病例。

絕大多數良性病例可透過治療緩解症狀，包括使用止痛藥「撲熱息痛」（paracetamol）退燒和使用氧化鋅霜來舒緩病變。

世界衛生組織（WHO）表示，雖然M痘病例過去就曾出現，但一種更致命、更具傳染性的新病毒株1b導致約3.6%病例死亡，其中嬰兒和兒童面臨的風險更大。

這波在非洲多國蔓延的疫情以剛果民主共和國為爆發中心，迄今記錄到約1萬6000例病例，促使世衛組織14日宣布M痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛發出的最高級別警示。

儘管存在皮膚間傳播的風險，醫療人員也一直在提高人們對預防措施的認識，在民主剛果這間治療中心，家長們仍將具有傳染性的孩子抱在懷裡。

馬卡姆波（Furaha Makambo）和她的3個孩子住在附近的帳篷裡，他們都在收容流離失所者的營地裡感染M痘。

她告訴法新社：「我們很害怕，這種疾病需要根除，流離失所的人才不會再受到影響，這種病症可以消滅我們。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130818

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