台南M痘確診累計3例 均與不特定人士親密接觸

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）世界衛生組織14日宣布M痘為公衛緊急事件，台南市衛生局指出，今年截至16日為止，台南市M痘確診病例累計3例，均曾與不特定人士親密接觸，建議民眾落實自我防護。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，依據疾病管制署資料顯示，今年截至16日為止，台南市M痘確診病例累計3例，皆為本國籍男性，出現發燒、水泡、膿疱等症狀，且均曾與不特定人士親密接觸。

衛生局指出，M痘主要是透過人傳人途徑傳播，密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液而造成傳染，尤其是親密接觸的性行為，包括親吻、口交、肛交或陰道性交等，潛伏期約為1至21天，出現發燒或全身性症狀時具有傳染力，發疹期間傳染力最強，持續至全身疹子均結痂脫落為止。

衛生局指出，民眾若出現疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利診斷治療。

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衛生局表示，世界衛生組織於14日宣布M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」，國際疫情持續升溫，提醒民眾如前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士密切接觸的高風險場域，也應避免接觸或食用野生動物。

衛生局指出，預防M痘最有效方式是接種疫苗，符合接種條件民眾可儘速完成2劑疫苗接種，以獲得完整保護力，台南市共有12家合作醫院及37區衛生所提供接種服務。（編輯：陳仁華）1130818