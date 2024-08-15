M痘疫情蔓延 民主剛果：年初以來已通報548例死亡

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（中央社民主剛果15日綜合外電報導）剛果民主共和國衛生部長今天透過聲明表示，自今年初以來，民主剛果爆發的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情已造成548人死亡，國內所有省分皆受到這個病毒影響。

衛生部長康巴（Samuel-Roger Kamba）在法新社今天見到的另一則影片訊息中表示：「根據最新的流行病學報告，我國自今年初以來，已通報1萬5664例可能病例，以及548例死亡。」

世界衛生組織（WHO）昨天宣布，在非洲升溫的M痘疫情現在已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。此為世衛發出的最高級別警示。

M痘以前稱作猴痘，是由感染動物傳播病毒給人類而造成的傳染性疾病，會藉由親密身體接觸在人與人之間傳播。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130815