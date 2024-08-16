專家：M痘為全球衛生緊急事件 不應低估新變種

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）世界衛生組織（WHO）14日宣布，從非洲開始流行的新型M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」，巴西專家表示，不應低估新變種，但巴西爆發疫情風險不大。

世衛組織是在非洲多國，尤其是剛果民主共和國出現和流行新型M痘（mpox，舊稱猴痘），即第一分支（Clade I）病毒引起的病例和死亡人數大幅增加之後做出的決定。

新病毒株的致死率高達10%，遠高於2022年流行的變種的1%。當時，巴西是全球第2個累計通報病例最多的國家，達1萬例，僅次於美國，所幸該疾病透過使用具有治療M痘病毒交叉功效的天花疫苗得到控制。

瑞典已證實出現第1起感染新型M痘的案例，為非洲以外首例。世衛組織表示，歐洲可能很快就會證實出現更多境外移入的M痘第一分支病例。

巴西自2024年初以來已通報709例確診或疑似M痘病例，全部都是由2022年流行的變種毒株引起的。2022年迄今，M痘在巴西造成16人死亡，最近1次通報是在2023年4月。

巴西衛生部傳染疾病司長巴雷拉（Draurio Barreira）13日表示，不應該低估新變種，但他相信巴西爆發M痘疫情的風險不大。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）感染管制專家克羅達（Julio Croda）認為，2022年流行的M痘在全球範圍導致1%的死亡人數，但在巴西的致死率非常低，因此他相信，即使新病毒株傳到巴西，也不會具有與在非洲相同的致死率。

巴西免疫學會（SBIm）副主席克福里（Renato Kfouri）指出，目前巴西將繼續沿用自2022年以來採取的預防措施，繼續監測病例和檢測疑似病患，一旦證實感染，也為患者身邊的人接種疫苗。

關於M痘的新變種仍有許多未知之處，因為相關研究和實驗室分析很少，但根據感染人群的數據，據信大多數是透過性行為的親密接觸進行傳播，且由於病例呈指數級成長，新病毒株更具傳播性。

目前，最大的風險仍是與病變部位的親密接觸，不一定完全是性接觸。儘管在世界大部分地區，這種疾病是透過性行為傳播，但在非洲國家，很多是同一家庭的人之間接觸傳播。

聖保羅敘利亞黎巴嫩醫院傳染管制專家泰謝拉（Ralcyon Teixeira）強調，大多數M痘患者會在1個月內康復，但新變種可能在高達10%的病例中帶來痛苦並致命。

泰謝拉評估指出，世衛組織的警告主要在呼籲全球建立更多有能力生產天花疫苗的實驗室，因為以目前的產量，預計到今年底只能生產100萬劑疫苗，可能不足以讓屆時所有接觸新病毒株的人獲得免疫。（編輯：高照芬）1130816