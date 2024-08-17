A肝疫苗15.5萬劑驗收過關 8月底前恢復正常供應

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）幼兒常規接種用A肝疫苗之前因外包裝有殘膠問題，17萬劑須退換貨，約12萬名幼兒受影響。疾管署發言人羅一鈞今天說，目前已驗收通過15.5萬劑，預計8月底前可恢復正常供應。

羅一鈞下午出席兒童肝膽疾病防治基金會「2024呵護小心肝，護肝保健從小著手！」活動並致詞指出，台灣推動小朋友護肝保肝，可追溯1986年起，全面推動新生兒B肝疫苗接種。

這些年來在各界努力之下，羅一鈞表示，根據世界衛生組織（WHO）認證消除指標，B肝母嬰垂直傳染率應小於等於2%，台灣早就達標、目前是1.2%，尤其是在傳染風險較高的E抗原陽性孕婦部分，從2017年的8.3%到現在已經下降到4.39%。

他話鋒一轉提到，之前幼兒常規接種用A肝疫苗因外包裝有殘膠，17萬劑須退換貨，原本預估9月恢復供貨，昨天已經驗收通過15.5萬劑，下週起陸續鋪貨，8月底前可正常供應，將陸續追加補足所需數量。

台大醫院小兒肝膽腸胃科主治醫師張凱琪接受媒體聯訪說明，B肝病毒母子傳染多發生於懷孕或生產時，當帶原懷孕媽媽的B肝病毒量大於100萬 IU/mL時，健保已給付2款抗病毒藥物供第3孕期孕媽咪使用，將垂直感染風險降到最低，而新生兒接種B肝免疫球蛋白及疫苗，可防止約90到95%的B肝病毒母子傳染。（編輯：陳政偉）1130817