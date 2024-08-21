法國宣布捐10萬劑M痘疫苗 國內設232處接種站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）今天表示，法國除了將捐10萬劑M痘（mpox）疫苗給遭這起公衛緊急事件影響的國家，也將在國內設置疫苗接種站，以防境內爆發疫情。

法新社報導，艾塔爾表示，法國將透過歐洲聯盟（EU）捐出疫苗。

世界衛生組織（WHO）14日宣布，在非洲蔓延的M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。美國則表示將捐5萬劑M痘疫苗給非洲中部的剛果民主共和國。

世衛呼籲大幅提高疫苗產量，並表示疫苗接種工作必須是受M痘影響各國的優先要務。

非洲聯盟（African Union）衛生機構上週表示，在歐盟與丹麥藥商巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）協議之下，巴伐利亞北歐於2019年獲核准使用的這款疫苗，將有約20萬劑配送至非洲各國。

艾塔爾在社群平台X發文表示，為防M痘疫情最終在法國爆發，國內約232處疫苗接種站已部署就位。

他說：「我們的目標是為所有情況和危機做好準備。」

法國目前未有M痘病例通報。

瑞典公共衛生局（Public Health Agency）上週宣布驗出1例較危險的M痘Clade 1b變異株病例。儘管這是歐洲首例，可是患者是在走訪某個有M痘病例的非洲國家時染疫的。（實習編譯：楊智恩/核稿：蔡佳敏）1130821