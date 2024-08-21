泰國通報疑似首例新M痘病毒株

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷21日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）才宣布M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情為全球公共衛生緊急事件，泰國當局今天表示，境內疑似出現首例更危險的新M痘病毒株。

法新社報導，泰國疾管署署長通才（Thongchai Keeratihattayakorn）告訴法新社，這名病患是歐洲人，從非洲國家前往泰國。

當局正進行實驗室檢測來確認病毒株，不過衛生官員認為此病例是感染第一分支（Clade I）。病患目前在醫院隔離。

通才告訴法新社：「經過檢驗，患者確實是感染M痘，不過病毒絕對不是第二分支（Clade II）。」「我們認為這名病患感染的是第一分支，但必須再等兩天才能在實驗室看到最終結果。」

非洲的M痘病例和死亡人數激增，自7月以來，剛果民主共和國、蒲隆地共和國、肯亞、盧安達和烏干達皆傳出疫情。

剛果民主共和國今年迄今已通報超過1萬6000例病例和500人死亡。瑞典當局15日通報，境內出現非洲以外地區的第一起感染「第一分支」病例。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1130821