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非洲M痘疫情持續蔓延 蒲隆地通報累計171起病例

2024/8/22 21:44
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（中央社吉特加22日綜合外電報導）非洲國家蒲隆地衛生部長恩達依克沙今天表示，上月確認國內出現首批M痘（mpox，舊稱猴痘）病例後，蒲隆地迄今累計有171起確診病例。

恩達依克沙（Polycarpe Ndayikeza）告訴法新社：「我們已經累計確診171起陽性病例，其中137件是活躍病例（active case）。」

他也表示：「截至目前為止，蒲隆地還沒有M痘的死亡病例。」

蒲隆地在7月下旬發現3起M痘病例，衛生部又於8月18日通報153起確診病例。

非洲地區的M痘病例激增，剛果民主共和國、肯亞、盧安達和烏干達等國都曾通報相關病例，亞洲及歐洲也有疫情。（譯者：陳彥鈞/核稿：施施）1130822

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