本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
委內瑞拉最高法院確認總統馬杜洛勝選 投票結果仍不公布難平爭議
首頁 / 國際
M痘
新聞專題
M痘1/300
首頁 / 國際

防範M痘疫情 新加坡機場港口設體溫檢測站

2024/8/23 09:28（8/23 09:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為了防範非洲M痘疫情，新加坡23日起在港口和機場設立體溫檢測站，監測、篩查從有傳播風險國家入境的旅客和機組人員。圖為樟宜機場。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年8月23日
為了防範非洲M痘疫情，新加坡23日起在港口和機場設立體溫檢測站，監測、篩查從有傳播風險國家入境的旅客和機組人員。圖為樟宜機場。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年8月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡23日電）為了防範非洲M痘疫情，新加坡今天起在港口和機場設立體溫檢測站，監測、篩查從有傳播風險國家入境的旅客和機組人員。

M痘在非洲多個國家快速擴散，世界衛生組織（WHO）宣布在非洲升溫的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。隨後瑞典於15日證實出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，為非洲以外的首例。

為了防範M痘傳染，聯合早報報導，新加坡今天起在港口和機場設立體溫檢測站，監測、篩查從有傳播風險國家入境的旅客和機組人員。

發燒是感染M痘的其中一個症狀。報導指出，新加坡衛生部表示，將與交通部及移民與關卡局合作，加強邊境對M痘的監控能力，將在樟宜機場、實里達機場（Seletar Airport）對入境旅客和機組人員進行體溫篩檢，類似措施也會在港口實施。

報導表示，截至22日新加坡今年累計13件M痘病例。目前為止所有確診者感染的都是病情較輕微的第二分支病毒（Clade II）。衛生部指出，現有的M痘檢測和管理措施不變，所有旅客都必須透過填寫電子入境卡（SG Arrival Card），申報任何症狀和旅遊史。

泰國證實國內出現亞洲首起M痘病毒第一分支的子分支（Clade 1b）病例，這名病患是從非洲入境泰國。

新加坡衛生部長王乙康日前說，雖然新加坡與出現病例的非洲地區沒有直航班機，但身為區域航空樞紐，新一波疫情遲早會擴散到本地，新加坡要有備無患，了解這個病毒如何散播、殺傷力多大、如何阻止，再用正確方式應對。（編輯：高照芬）1130823

M痘
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
越南防範M痘境外移入 9月旅遊潮加強入境監測
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：