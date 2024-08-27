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非洲中部M痘疫情 世衛組織：可被控制防止蔓延

2024/8/27 03:41
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（中央社日內瓦26日綜合外電報導）世界衛生組織（World Health Organization）今天指出，非洲中部地區的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情「可被控制」，但可能需要1億3500萬美元的資金來應對疫情擴散。

剛果民主共和國爆發M痘疫情並傳播至鄰近國家和其他地區後，世界衛生組織於本月14日宣布M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中表示：「剛果民主共和國及鄰國的M痘疫情是可被控制，也可以阻止的。」

世界衛生組織今天啟動的戰略準備和應對計畫（Strategic Preparedness and Response Plan）涵蓋時間為2024年9月至2025年2月，預計實施這項計畫需要1億3500萬美元的資金。

譚德塞還提到，「這麼做需要一項全面且有協調的行動計畫」。

譚德塞23日曾說，從2022年M痘疫情爆發以來，全球已經通報超過10萬起確診病例。

剛果民主共和國是這波疫情最嚴重的國家，約占2024年全球通報病例的9成，光是今年就有超過1萬6000起疑似病例，其中包含575起死亡病例。（譯者：陳彥鈞）1130827

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