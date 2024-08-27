日本A型鏈球菌疫情嚴峻 疾管署提醒2類人注意

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）外媒報導，日本「食人菌」A型鏈球菌疫情持續擴大。疾管署今天說，若赴日務必戴好口罩、勤洗手，注意皮膚有無傷口，尤其慢性病免疫力低下、嬰幼兒可能有侵襲性感染，要特別留意。

根據聯合新聞網引述外媒報導，全日本感染化膿性鏈球菌的人數累積1333人，推測死者攀升至250人以上，比去年大幅增加，患者以東京、神奈川等都會區增加最多，大阪府有76名患者。

日本一直是台灣人最愛旅遊地點之一，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在疫報說明，A型鏈球菌感染雖然不是法定傳染病，但疾管署一直透過合作醫院的實驗室監測，目前趨勢跟上半年一樣，沒有明顯增減，沒有看到像日本一樣的上升趨勢。

被稱爲「食人菌」A型鏈球細菌其實是常見細菌，疾管署防疫醫師林詠青說明，通常在人體存在部位是喉嚨與皮膚，有可能造成感染部位是皮膚化膿感染、咽喉發炎，如果慢性病免疫力低下、嬰幼兒，則可能有侵襲性感染。

為什麼稱為食人菌，林詠青解釋，主要是因為A型鏈球細菌可能會導致壞死性筋膜炎，造成深部組織肌肉壞死性發炎，還有菌血症、肺炎、廣泛血流感染造成毒性休克症候群等。

林詠青指出，目前A型鏈球菌沒有相關疫苗可預防，最好配戴口罩、加強洗手，尤其要注意的是皮膚若有傷口，務必要妥善處理。一旦有相關症狀，則要儘速就醫。（編輯：李亨山）1130827