自費M痘疫苗、停復保失效 衛福部4新制12月上路

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）衛福部4項新制12月上路，包括M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，出國停復保12月23日失效，健保新增單基因檢測項目、妊娠糖尿病品質照護及產科醫師與助產人員共照服務。

衛福部今天公布12月將實施攸關民眾權益的4項重大政策或措施，首先是孕產婦照顧升級，健保署新增妊娠糖尿病品質照護及產科醫師與助產人員共照服務，預估1年約有2.1萬人受惠，健保挹注48.17百萬點，內容包括胰島素施打獎勵費、產後1次75克葡萄糖耐受試驗（OGTT）等。

健保署並將新增單基因檢測項目，推估9000多名癌症病人受惠，挹注經費約1億元；新增項目為實體腫瘤的大腸直腸癌（BRAF）、黑色素瘤（BRAF）、腸胃道間質瘤（KIT+PDGFRA）及甲狀腺癌不包含髓質癌（BRAF），以及血液腫瘤的多發性骨髓瘤（原位雜合檢驗）、B細胞淋巴瘤（BCL、第17對染色體缺失原位雜合檢驗、TP53）及T/NK細胞血癌與淋巴瘤（TCR）。

疾管署考量因應國際疫情，12月1日起M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，每劑疫苗收費為新台幣6986元，在6都、共8家旅遊醫學合約醫院可接種，維護國人健康及降低民眾於境外感染M痘的風險。

行之有年的出國停復保制度將自12月23日起失效，社保司預估，影響人數部分，近5年平均每年辦理停保人數約13.6萬人，民國112年達23.1萬人；每年保費收入預估增加23.6億元。（編輯：管中維）1131129