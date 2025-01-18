亞塞拜然出現M痘病例 患者近日曾出國正住院治療

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（中央社巴庫18日綜合外電報導）俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天指出，亞塞拜然發現1起M痘（Mpox，舊稱猴痘）病例，這名近日曾出國旅遊的患者已經被隔離，並在醫院接受治療。

國際傳真社引述亞塞拜然衛生部以及醫療區域單位管理聯盟（Management Union of Medical Territorial Units, TABIB）的說法報導，這名患者為22歲的亞塞拜然公民，曾於1月2日至11日出國旅遊。

報導提到，患者返國數天後，曾前往亞塞拜然首都巴庫（Baku）的診所，自述有虛弱、發燒、皮疹、淋巴結腫大和肌肉疼痛等症狀。

路透社報導，亞塞拜然衛生部和TABIB沒有具體說明患者造訪的國家。

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國際傳真社的報導指出，曾與病患有過接觸的家人則沒有出現感染M痘的症狀，他們正接受居家隔離。

剛果民主共和國2023年爆發M痘疫情，並蔓延至鄰國及其他國家後，世界衛生組織（WHO）去年8月中旬宣布，在非洲升溫的M痘疫情構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140118