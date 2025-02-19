泰國出現新型M痘疫情 參加潑水節前記得打疫苗

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（中央社記者曾以寧台北19日電）東南亞國家潑水節慶典活動將至，疾管署今天提醒，泰國近期出現3例Ib變異株確診病例，民眾出遊前如預期有風險行為，應提早至少6週前接種M痘疫苗，提升保護力。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，泰國於今年1月向世界衛生組織（WHO）通報3例M痘第1分支Ib病毒株確診病例，皆為30至40多歲女性，3例均為由阿拉伯聯合大公國（UAE）返回泰國途中出現症狀。

疾管署指出，經疫調發現，確診個案皆與確診或疑似個案有密切接觸或性接觸，顯示阿拉伯聯合大公國有M痘第1分支病毒株潛在傳播，泰國已進行接觸者追蹤，密切監測所匡列的接觸者。

東南亞國家潑水節將於4月中旬展開，將吸引世界各國遊客聚集狂歡。疾管署表示，鑒於國際M痘疫情持續，接種M痘疫苗可預防第1及第2分支M痘病毒株感染，且M痘疫苗需接種2劑，2劑間隔至少4週，接種疫苗至少需14天才可產生完整保護力，民眾出遊前如預期有風險行為，應提早至少6週前接種疫苗，並落實自我防護。

疾管署資料指出，M痘原是透過接觸動物感染，其第2分支病毒在2022年發展出能透過人際接觸傳染的IIb型，引發全球大流行；但2023年3月，剛果民主共和國發現首例第I分支性傳播案例，後續爆發人際傳播Ib型病毒疫情，2024年6月陸續蔓延至非洲多國，且其在密切接觸的家戶中，具相當傳染性。

疾管署指出，全球M痘疫情持續，今年1月新增約4800例，主要發生在非洲，亞洲國家包括中國、澳洲及菲律賓等持續報告零星疫情。

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Ib亞型疫情部分，剛果東部與蒲隆地自去年5月起爆發，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典、德國、英國、比利時、法國、巴基斯坦、阿曼、阿拉伯聯合大公國等國也出現病例。WHO於去年8月14日宣布M痘為國際關注公共衛生緊急事件，持續呼籲各國注意跨境傳播風險。

疾管署指出，台灣自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月17日累計確診454例病例（426例本土及28例境外移入），其中今年確診3例本土病例，未有感染M痘第1分支病毒株個案，但仍須留意境外移入個案造成國內傳染風險。（編輯：陳清芳）1140219