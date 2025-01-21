疾管署調整M痘處置流程 疑染第1分支病毒株須收治

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（中央社記者曾以寧台北21日電）衛福部疾管署今天表示，參考國際指引並依專家會議決議，即起調整M痘個案處置流程及接觸者匡列原則，疑似個案若有第1分支流行地區旅遊史，或與疑似個案有關聯，就須先收治住院。

衛生福利部疾病管制署今天表示，基於新興M痘第1分支（Clade I）下的「Ib病毒株」在密切接觸的家戶中具相當傳染性，因此綜整世界衛生組織（WHO）及歐美等先進國家指引，並依據專家會議決議進行調整。

重點包括，疾管署表示，疑似M痘個案於門急診就醫時，如具M痘第1分支病毒株感染風險，例如有非洲國家等M痘第1分支流行地區之旅遊史、與M痘第1分支個案或疑似個案有流行病學關聯等，須先就地收治住院。

而疑似個案經檢驗確認感染M痘第1分支病毒株，則不適用現行M痘第1階段自主健康管理建議事項，須繼續就地收治住院；待符合結束第1階段自主健康管理標準（至少24小時沒有發燒、48小時沒出現新皮膚病灶、露出部位皮膚病灶都結痂且可完全被遮蓋、口腔黏膜沒有病灶），且病況良好，方可返家進行第2階段自主健康管理。

另外，考量M痘患者初期症狀不明顯，依循歐美等先進國家建議，調整接觸者匡列定義，由原自個案「發病日」起，調整為自個案「發病前4天」起至病患所有皮疹均結痂脫落為止，以降低M痘傳播風險。

WHO及各國監測資料顯示，全球自2022年截至去年11月30日，累計報告約11萬7663例確診病例，而去年疫情多集中於非洲，美洲次之；其中，剛果民主共和國東部與蒲隆地自去年5月起爆發Ib亞型疫情，WHO於去年8月14日宣布M痘為國際關注公共衛生緊急事件，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典、德國、英國、比利時、法國、巴基斯坦等亦已出現Ib病例。

亞太國家部分，疾管署指出，中國、泰國疫情平穩持續，澳洲於去年5月起曾爆發疫情，近期疫情則已趨緩。

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疾管署指出，國內自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至本年1月20日累計確診453例病例（含425例本土及28例境外移入），目前未有感染M痘第1分支病毒株個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

疾管署提醒，近1年有風險性行為者（如多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑M痘疫苗接種，保護力可達9成以上。（編輯：陳政偉）1140121