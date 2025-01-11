世衛宣布公衛緊急事件5個月後 獅子山通報首例M痘
2025/1/11 23:43
（中央社自由市11日綜合外電報導）世界衛生組織去年8月中旬宣布M痘（Mpox）疫情構成國際關注公共衛生緊急事件以來，位於西非的獅子山共和國通報了境內首起M痘確診病例。
法新社報導，獅子山共和國衛生當局於社群媒體發布聲明指出，這名患者是27歲男性，來自國內西部的鄉村地區，靠近首都自由市（Freetown）。
聲明寫道：「公衛團隊正積極追蹤及調查，以確定潛在的接觸者並防止疫情進一步擴散。」
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獅子山共和國衛生當局還提到，這是1月10日檢測確定的病例。
世界衛生組織（WHO）去年8月中旬宣布，在非洲升溫的M痘疫情已構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。（譯者：陳彥鈞）1140111
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