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早產兒治療藥物突破健保給付限制 有望114年上路

2024/11/6 19:16
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）早產兒基金會呼籲加速落實早產兒完善醫療給付，中央健保署長石崇良今天說，考量早產兒藥品與醫材的稀缺性，臨床醫師變通採取沒有給付的「適應症外使用」其他藥物，健保將首度嘗試納入給付，有望明年上路。

石崇良今天接受媒體聯訪表示，台灣每年大約1萬名左右早產兒，占近10分之1新生兒人數，早產兒人數在全人口的佔比太少，因此藥物與醫材廠商較無進口早產兒藥品醫材的意願，衛福部透過3大政策增加誘因。

首先是以兒童困難取得藥物調度平台，由相關醫學會盤點特殊用量型號，委託平台聯合採購分配；第2是對於有許可證的早產兒藥物與醫材，健保署提供相關藥廠優惠價格，確保不斷貨；第3是開放「適應症外使用」充實新生兒藥物與醫材來源。

「適應症外使用」是指用藥超出該藥物許可證所載適應症範圍，石崇良說，這些許可證適應症對象雖沒有新生兒，但臨床上還是會使用，原則上健保是不給付適應症外使用，規劃首次突破，由醫學會提出適應症外給付建議。

石崇良表示，早產兒常見併發症共有3種，第1種是視網膜病變，需要新生血管抑制劑，屬於適應症外使用，不同於以往由廠商主動提出納健保申請，與臨床試驗數據，醫學會已根據國際指引報告申請，10月底專家通過，拚年底藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會）通過審查，最快有望明年2月給付。

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石崇良說，早產兒動脈導管閉鎖不全也是常見併發症，藥物屬於適應症外使用，正在等待醫學會提出建議，若申請後盼趕上12月共擬會，加速給付通過；另外，早產兒神經發展不成熟，必須仰賴呼吸刺激劑，過去已經有適應症，但沒有健保給付，廠商10月提出申請，優先審查。

據健保署提供資料，早產兒視網膜病變新生血管抑制劑預估需求114人，推估藥費新台幣1496萬至1503萬元；早產兒開放性動脈導管藥品注射劑，早產兒基金會預估829人，推估藥費約613萬元；治療原發性早產兒呼吸暫停藥物，預估964至916人，推估藥費3925萬至3732萬元。（編輯：陳清芳）1131106

石崇良
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