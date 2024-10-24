部分負擔新制上路1年 石崇良：研議調整CT、MRI

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（中央社記者曾以寧台北24日電）健保部分負擔新制上路1年。健保署長石崇良今天說，民眾到基層診所就醫比例增、慢性處方平均藥費減，顯示有正向效果；將研議是否調整CT、MRI等檢驗檢查部分負擔。

健保門診藥費、急診部分負擔調漲，去年7月1日起上路。健保署昨天公布實施成效，大醫院門診每人平均部分負擔較111年增加新台幣299元，基層看病比率增加，達到分級醫療效果。

健保署長石崇良今天出席CSRone永續智庫「2024亞太醫療永續轉型論壇」並接受媒體聯訪表示，比對過去1年的這個就醫資料，與推動部分負擔調整的目標，目前可看到一些短期效應。

分級醫療方面，石崇良表示，可以看到在基層就醫的慢性病人增加，為正向發展。慢性處方箋藥費部分，過往每張慢箋藥費呈成長趨勢，但實施後與民國111年來做相較，藥費下降，雖然不多，但仍有效果。

調整急診部分負擔、保留醫學中心量能部分，石崇良指出，也看到不同程度的下降；付費公平性上，雖未達到健保法規定的20%，但目前醫學中心約16%、區域醫院約2%、地區醫院只有7%，在不同層級醫院就醫確實有不同部分負擔，也有引導分級醫療效果。

石崇良說，長期仍會繼續觀察、適時調整。推動分級醫療需要多重工具，部分負擔差異化只是其中一項，將持續推動家醫計畫，讓民眾就醫朝整合式發展，同時透過資訊系統雲端化，整合病人資料供基層家庭醫師使用，讓民眾到基層就醫所得照顧比醫院更完整，引導病人往基層去。

石崇良並指出，目前僅針對一般就醫費用收取部分負擔，但去年規劃時，原本還包含檢驗檢查部分負擔費用，例如電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）等，將視情況繼續往前規劃。

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石崇良說明，當時是考量很多民眾「拿了藥沒有吃」，因此從藥費部分負擔開始推動，引導正確就醫習慣；檢驗部分，雖然費用確實有成長，但因為很多是屬於必要檢驗，如糖尿病患需要定期驗糖化血色素，若收了部分負擔，反而減少必要檢驗，也是不必。

石崇良表示，在檢驗檢查中，CT、MRI成長相當快速，將以促進分級醫療、珍惜醫療資源2大目標，檢視三級醫院有無過度成長情況，並研議是否納入下一階段部分負擔。（編輯：陳政偉）1131024