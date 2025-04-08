醫：錯誤快速減重易復胖 心血管疾病風險恐增16%

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）1名35歲女性上班族1個月內狂減15公斤，後續不但體重反彈變更重，更出現生理期大亂、經痛加劇等狀況。醫師提醒，把減重當短跑競賽不僅容易復胖，心血管疾病風險最高恐增16%。

網路上常會流傳減重餐，訴求跟著吃就能快速瘦，尤其最近連假過後，不少人感覺「褲頭有點緊」。執業減重專科暨家醫科醫師許芷瑜今天透過新聞稿提醒，想在夏天到來前甩肉成功，若採取極端節食或快速減重，不僅容易復胖，長期忽胖忽瘦，更增心血管疾病風險。

「減重的關鍵不只是體重變輕，而是變健康。」許芷瑜指出，健康的減重速度約2到3個月內減少初始體重的5%至10%。以100公斤的人為例，合理的減重範圍是2到3個月減5至10公斤。

許芷瑜說，如果1個月內掉超過初始體重的5%，可能會導致基礎代謝下降、免疫力變差、掉髮、經期不規律，甚至腸胃不適等問題。此外，根據一篇2024年發表於JAMA Network期刊的研究指出，頻繁的BMI波動是心血管疾病的獨立風險因子，可能使發生風險增加8%到16%。

她舉例，1名35歲女性上班族，因為和朋友打賭比賽瘦身，一個月內狂瘦15公斤，只靠生菜沙拉和營養棒充飢，時常跳過正餐。雖然短期內體重驟降，但比賽結束後恢復她原本的飲食習慣，體重迅速反彈，半年後甚至比瘦身比賽前更重，被同事戲稱為「橡皮人」。

這名上班族為了再度瘦身，又開始極端節食，卻導致經期紊亂、經痛加劇，身心俱疲，最後才正視問題，決定尋求專業協助。

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許芷瑜表示，檢查發現個案已有中度脂肪肝，且胰島素阻抗高、血糖數值也位於糖尿病前期，在專業醫療團隊指導下，除調整飲食習慣，並搭配適當藥物與運動計畫。3個月後，個案體脂下降8%，糖化血色素回到正常範圍，不僅瘦身有成，也順利逆轉糖尿病前期，身體狀況大幅改善。

許芷瑜強調：「減重應該是一場馬拉松，而不是短跑衝刺比賽。」以極端方法快速減重後造成體重反彈所形成的「溜溜球效應」，以適當的速度減重，不僅能有效減脂，還能維持身體健康，避免極端錯誤方式反而對健康帶來危害。（編輯：陳政偉）1140408