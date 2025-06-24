加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免投票怎麼蓋才有效？中選會提供圖例、不可蓋私章或指印
首頁 / 地方

台中師稱罹癌辭班導未果健康遭漠視 校方：開會審議

2025/6/24 20:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市某國小1名音樂老師日前發現罹癌，下學期得經常請假接受治療，向校方表達無法擔任導師，今天校方仍布達他為班導，教師不滿健康狀況遭校方漠視，校方表示將開會議審議。

這名教師告訴中央社記者表示，3月檢查發現罹癌，安排治療療程，下學期得經常請假，因此在114學年度教職意願調查表上並未勾選擔任班級導師，不過，日前他在醫院治療期間，校方卻通知他，下學期擔任四年級班導。

他說，校方曾表示，若要擔任藝術科任職務，必須同時帶合唱團並指導英文歌唱比賽。但調查表上並未載明此2項工作為附加條件。依照校務會議通過的「教師職務暨課務編排辦法」，辦法中明定，如教師有生理健康因素，經醫師證明可作特殊考量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，該班導師退休，四年級要更換班導，若由他擔任班導師，面臨經常請假，必須請代課老師，憂心影響學生受教權。若擔任科任老師則影響較小。他也不滿先前有教師因健康因素續任科任教師多年，為何自己提出申請卻遭漠視。

對此，校方表示，目前校內職務安排尚未定案，該教師對職務編排表達異議，依規定可提出申請，校方將召開課務編排小組會議，依據「教師職務暨課務編排辦法」討論，依法釐清職務安排爭議。（編輯：李亨山）1140624

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：