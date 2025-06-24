台中師稱罹癌辭班導未果健康遭漠視 校方：開會審議

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市某國小1名音樂老師日前發現罹癌，下學期得經常請假接受治療，向校方表達無法擔任導師，今天校方仍布達他為班導，教師不滿健康狀況遭校方漠視，校方表示將開會議審議。

這名教師告訴中央社記者表示，3月檢查發現罹癌，安排治療療程，下學期得經常請假，因此在114學年度教職意願調查表上並未勾選擔任班級導師，不過，日前他在醫院治療期間，校方卻通知他，下學期擔任四年級班導。

他說，校方曾表示，若要擔任藝術科任職務，必須同時帶合唱團並指導英文歌唱比賽。但調查表上並未載明此2項工作為附加條件。依照校務會議通過的「教師職務暨課務編排辦法」，辦法中明定，如教師有生理健康因素，經醫師證明可作特殊考量。

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他表示，該班導師退休，四年級要更換班導，若由他擔任班導師，面臨經常請假，必須請代課老師，憂心影響學生受教權。若擔任科任老師則影響較小。他也不滿先前有教師因健康因素續任科任教師多年，為何自己提出申請卻遭漠視。

對此，校方表示，目前校內職務安排尚未定案，該教師對職務編排表達異議，依規定可提出申請，校方將召開課務編排小組會議，依據「教師職務暨課務編排辦法」討論，依法釐清職務安排爭議。（編輯：李亨山）1140624