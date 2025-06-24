林泓育開轟單場3安4打點 桃猿打線發揮擊退龍

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職樂天桃猿今天與味全龍隊交手打線發揮，團隊敲出17支安打，林泓育3安4打點、本季第5轟出爐，林政華也開轟，終場以11比3搶勝，林泓育獲選單場MVP。

桃猿隊今天作客天母棒球場與龍隊交手，桃猿隊3局上1人出局後林政華、成晉、陳晨威都敲出安打，林泓育適時安打、一棒送回2分。

龍隊4局下2人出局後李凱威敲出安打，連續2次盜壘攻佔三壘，蔣少宏滾地球送回第1分，5局下龍隊靠著劉基鴻二壘打、暴投推進壘包，再靠著失誤跑回追平分。

桃猿隊6局上再起攻勢，靠著保送、失誤、李勛傑滾地球超前比分，2人出局後馮健庭安打再拿1分，7局上林政華開轟，陽春砲替球隊多添保險分。

桃猿隊8局上再起攻勢，馮健庭、成晉都敲出帶有打點的安打，董順傑二壘打送回2分，林泓育開轟，一棒2分幫助球隊拉開領先差距；龍隊8局下靠吉力吉撈．鞏冠陽春砲追回，但攻勢沒有延續吞敗。

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林泓育單場4打數敲出3支安打，包括1發全壘打，貢獻4分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）；林政華5打數敲出3支安打，包括個人本季第5轟，貢獻1分打點，打擊也有好表現。

桃猿隊先發投手林子崴睽違2年重新回到一軍先發，今天投4局被敲出4支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉1分非責失分、無關勝敗；賴胤豪中繼1.1局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，奪下中職生涯首勝。（編輯：李亨山）1140624