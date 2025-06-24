金門豬肉輸台解禁 防疫所持續配合海巡處理海漂豬
2025/6/24 20:04（6/24 20:16 更新）
（中央社記者吳玟嶸金門24日電）金門日前因海漂豬屍檢出非洲豬瘟病毒，經農業部公告暫停豬隻及產品輸台，禁令今天解除。金門動植物防疫所表示，持續配合海巡處理漂流豬屍，並與各鄉鎮獸醫觀測豬隻健康。
金門縣金寧鄉慈湖三角堡沙灘14日發現1隻漂流豬屍，金門縣動植物防疫所人員至現場執行檢體採樣，經農業部獸醫研究所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性；農業部也公告，自17至23日暫停金門豬隻及產品輸往台灣及其他離島。
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農業部防檢署今天表示，因1週以來金門並無發生非洲豬瘟疫情，金門輸台豬肉的禁令自動解除，不另行公告。
金門縣動植物防疫所長樊德正表示，防疫所將持續與海巡單位配合，立即處理漂流豬屍，以維護金門養殖豬隻生物安全，並與各鄉鎮獸醫持續觀測豬隻健康情形。（編輯：蕭博文）1140624
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