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首頁 / 證券

集保改選董監事 林丙輝續任董事長

2025/6/24 19:30
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（中央社記者潘智義台北24日電）台灣集中保管結算所今天召開股東常會，改選董事及監察人，全體董事一致推選林丙輝續任董事長，並聘任陳德鄉為總經理，持續推動公司治理與永續發展，強化公司穩健經營。

林丙輝表示，集保結算所橫跨資產管理服務價值鏈的前、中、後台服務，將全力協助金管會亞洲資產管理中心政策，致力提升資產管理服務的質量與效率，並深化AI應用場景與鏈結國際合作夥伴，打造亞洲一流的金融基礎建設。

林丙輝指出，台灣已晉升全球前10大資本市場，活絡的市場發展須有穩定、安全的後台支撐。在金管會指導及各市場業者支持下，集保結算所在股票、債券、票券、期貨、基金及跨境保管等多元業務持續增長，並持續強化資安韌性，以及透過多樣化的創新加值服務，提升投資人數位體驗，促進市場作業效率。

他表示，集保結算所將持續以創新與永續2大發展主軸，推進5大策略方向，包括建構關鍵樞紐金融後台、打造全方位基金服務生態系、擴展金融科技創新應用、布建韌性智慧資訊堡壘、實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理）助推永續轉型。

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集保股東會今天承認113年度營業報告書及財務報表，並通過每股配發現金股利3元與股票股利3元。

集保統計，113年合併營收達新台幣123.7億元，每股盈餘（EPS）為10.09元，年成長率達45%，展現核心業務與創新服務並重的績效。（編輯：張良知）1140624

林丙輝
集保永續績效服務年中上線 協助計算投資組合碳足跡
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