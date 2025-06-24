賴總統指透過選舉罷免打掉雜質 民眾黨：有失高度

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（中央社記者陳俊華台北24日電）總統賴清德今天說，用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」。民眾黨說，人民是國家的主人，不應是賴總統眼中的雜質，講出如此失格的話，有失總統應有的高度，更喪失高喊團結的資格。

賴總統22日啟動「團結國家十講」，今天晚間出席桃園市客家青年會「在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇」，發表「團結國家十講」第二講，並以團結為主題。

賴總統表示，根據大陸委員會民意調查，約8成民眾贊成4個堅持是台灣人民最大公約數，這8成民意就是守護台灣、維護民主與穩定社會重要力量。這8成民意一定要發揮力量，國家才會穩，社會才會安定，國家才會持續進步。

賴總統說，這8成民意要透過一次又一次選舉罷免、一張又一張選票，一錘又一錘，千錘百鍊、百鍊成鋼，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權，守護民主鋼鐵般意志。

台灣民眾黨透過媒體群組表示，原以為賴總統第一場表現已是國家級災難，詎料第二場更讓人不忍卒睹，除內容同樣空洞外，更當場露出狐狸尾巴，扣合民進黨發動的大罷免，公然表示要「打掉雜質」。

民眾黨說，請問賴總統，「哪一位生長在這塊土地上的台灣人，在您的眼中是雜質？」賴總統講出如此失格的話，有失總統應有的高度，更徹底喪失高喊團結的資格。

民眾黨表示，賴總統若真要談團結，應先針對民進黨黨同伐異、濫用國家機器追殺政治對手的表現，向民眾謝罪。賴總統還有臉稱民進黨執政國家機器不會像過去般傷人，民眾黨只能深感不齒，民眾黨前主席柯文哲遭濫權關押逾9個月，不正是在賴總統主政下發生的嗎。

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民眾黨說，當賴總統不斷強調要反共才是團結，人民看到的卻是重用共諜的吳釗燮，依然穩坐國安會秘書長大位，「這是什麼黑色幽默？」賴總統示警國軍退伍後淪共諜的同時，絲毫不敢面對民進黨執政下，府院黨全面遭共諜滲透對台灣造成的重大傷害。

民眾黨表示，「團結」不該是空口說白話，賴總統與其沉浸在與多數人民不同維度的宇宙中，不如先把實事做好，才是全體民眾所期待的；否則堂堂總統為了打擦邊球挺大罷免，三不五時就出來秀下限，實非國家之福。（編輯：張良知）1140624