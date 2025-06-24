春風嗨看布萊德彼特「F1」 愛車成癡扮冠軍車手

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（中央社記者洪素津台北24日電）電影「F1電影」熱映中，片商邀請台灣嘻哈天團玖壹壹助陣，團員春風表示自己是車迷也是布萊德彼特的粉絲，團體3人也會互相角逐「賽車王」頭銜，而封王的春風也扮起冠軍車手。

「不老男神」布萊德彼特主演電影「F1電影」，今天片商邀請「超級車迷」台灣嘻哈天團玖壹壹助陣飆速首映會，團員3人不僅搭乘法拉利、藍寶堅尼、保時捷夢幻超跑帥氣登場，更身穿聯名服飾，瞬間化身小布的最強神隊友，讓本身為小布鐵粉的春風直呼：「終於圓夢啦」。

玖壹壹是歌壇公認「愛車成癡」的熱血車迷，春風一上台就自爆是布萊德彼特的超級粉絲，這次聽說偶像小布在片中大秀精壯身材與超狂車技，讓他早就開始期待這部電影上映，興奮喊說「我們特別從台中中港路（現為台灣大道）衝到台北植福路，就是為了朝聖小布在大銀幕的英姿！」

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洋蔥則分享「好萊塢推出以賽車為主題的電影，甚至還跟一級方程式官方合作，怎麼能不進戲院體驗？」，健志表示近期更被「F1電影」的爆棚口碑給洗版，因此超級期待電影帶來的震撼體驗。

而問起近況，春風透露經紀人的愛犬比特犬「阿勇」在今天離世，「看著狗狗長大，特別不捨，阿勇是難以取代的」。（編輯：李亨山）1140624