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布坎南跑步乏味站游擊練腳步 笑稱現在只能打直球

2025/6/24 19:24（6/24 19:53 更新）
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中職富邦悍將洋投布坎南（David Buchanan）24日賽前練習站上游擊防區，他解釋因感跑步乏味嘗試不同訓練。（富邦悍將提供）
中職富邦悍將洋投布坎南（David Buchanan）24日賽前練習站上游擊防區，他解釋因感跑步乏味嘗試不同訓練。（富邦悍將提供）
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將洋投布坎南一軍兩場出賽逐步拉長局數，今天賽前練習站上游擊防區，他解釋因感跑步乏味嘗試不同訓練，而過去他在日韓職棒曾秀過打擊，他笑說，現在打直球應該還行。

悍將洋投布坎南（David Buchanan）13日一軍首場先發，投5局無責失分無關勝敗，20日再度登板對台鋼雄鷹，投6.1局被敲出5支安打，包括1發全壘打，失掉2分責失分，優質先發無關勝敗。

布坎南表示，13日首場先發只投5局主要是教練團有設定投球限制，兩場比賽間沒有特別調整什麼，只有針對卡特球小幅度修正，但也提到台灣天氣蠻熱的，為了確保身體在很好的狀態，會隨時補充香蕉和維他命。

布坎南20日先發搭配捕手為豊暐，他表示，兩人搭配球有做很多的溝通，局間如果有發現問題也會持續調整，結束後豊暐也有找他聊天，討論未來比賽可以怎麼調整，20日被雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）敲出全壘打，一開始他沒有覺得會過牆，但稱讚魔鷹是強壯的打者，是自己球的位置沒有丟好。

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布坎南今天賽前練習站上游擊，他解釋，一般的跑步有點乏味，所以他會多嘗試不同的訓練，站在游擊可以訓練腳步，之前在國外也會請外野教練打飛球，讓他去外野追球。

布坎南在日職效力期間有打擊，韓職期間也曾在明星賽秀打擊，他表示，在日本的時候因為需要打擊，有特別下功夫，希望至少在投球場次有機會拿一點分數，至於在韓職明星賽是有先說好要直球，被問起現在是否還可以打擊，他笑說：「打直球可以。」（編輯：龍柏安）1140624

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