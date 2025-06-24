阮劇團推「噪音風暴」 挑戰台北觀眾接受度

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）嘉義阮劇團7月將在台北推出劇場行動計畫「噪音風暴—LOUDER」，以4齣風格鮮明的作品連演6周，展現劇場與音樂、文學及語言跨界魅力，也挑戰台北觀眾接受度。

阮劇團創辦人暨藝術總監汪兆謙今天接受中央社採訪時表示，藝術團體的天職就是面對市場，不諱言表演藝術市場比較成熟的是在台北，「一個表演團體要永續，就是要提供好的演出吸引觀眾進場，嘉義是阮劇團的創意基地，讓台北觀眾看見阮劇團，這是阮劇團給自己的必考題，測試自己有沒有本事，我們都要跨出這一步。」

文化部長李遠今天出席記者會表示，阮劇團是少數以劇團入選百大文化基地的單位，這次的表演又有台語，等同推動國家語言；劇團也做文化扎根，「今年文化部主推把文化幣使用年齡層往下降，希望以便宜的價位讓年輕人可以進來看戲，這些都與文化部想推動的事情相符合，所以我一定要來謝謝阮劇團。」

「噪音風暴—LOUDER」是4齣劇場作品，議題迥異，並聚焦台語在不同世代與語境中的呈現，其中「熱天酣眠」是阮劇團經典之作，以典雅文學式台語呈現廟宇文化與鄉土精神。「鬼地方」改編自陳思宏同名小說，台語台詞採用「文學本位」進行翻譯與展演，刻畫各種光怪陸離的家族傷痕與小鎮祕密。

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「小雪」則是獲得「文化部推動表演藝術青少年節目開發計畫」支持，由阮劇團當家花旦余品潔與獨立樂團「淺堤」共創，余品潔表示，自己在嘉義多年，仍然常常對自己提問：「我要怎麼回家？我該如何安頓身心？」這次她從自身出發，以音樂劇場形式描繪對家的演繹，讓觀眾隨著樂音探索心之所歸。

「可愛的人們」則是專為青少年創作，邀請Z世代一同探索當代年輕人的疑問與迷惑。這次規劃每場都設有青年席，期待讓更多青少年觀眾走入劇場，共享阮劇團的熱血。活動將從7月18日到8月24日，地點在台北空總劇場。 （編輯：龍柏安）1140624

嘉義阮劇團7月將在台北推出劇場行動計畫「噪音風暴—LOUDER」，24日率先舉辦記者會，文化部長李遠（中）也到場支持。（阮劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月24日